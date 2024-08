Blizzard odkrywa karty – nowości w "Vessel of Hatred"

Nowy Region: Nahantu

Nahantu, znane z gęstych, starożytnych dżungli i rozległych równin, to najnowszy dodatek do mapy Sanktuarium. Jest to ostatni niezbadany obszar kontynentu, który jednak może być znany weteranom serii. Nahantu oferuje graczom sześć unikalnych lokacji, z których cztery to tajemnicze dżungle, a dwie – skaliste kaniony.Gracze rozpoczną swoją podróż w obszarze Lingering Hatred, gdzie światło ledwo przenika przez gęsty baldachim drzew. Ta część Nahantu jest zainfekowana przez nowego wroga – Hollows, demoniczne istoty związane z Mefisto, które wyglądają jak potwory z czarnej smoły. Odkrywanie tych niebezpiecznych terenów będzie wymagało nie tylko odwagi, ale i sprytu.Dodatek wprowadza również nową, rozbudowaną mechanikę najemników, którzy będą towarzyszyć graczom w walce z siłami ciemności. Najemnicy w " Vessel of Hatred " nie są jedynie pomocnikami – każdy z nich posiada unikalne zdolności, które mogą znacząco wpłynąć na przebieg starć. Gracze będą mieli możliwość personalizacji swoich najemników, wybierając spośród różnych specjalizacji i wyposażenia, co pozwoli na dostosowanie strategii walki do własnych potrzeb.Największą nowością jest jednak Cytadela – tryb rozgrywki zaprojektowany z myślą o drużynach. Gracze będą mogli zmierzyć się z potężnymi bossami, a po zwycięstwie zdobyć unikalne zestawy zbroi inspirowane pokonanymi przeciwnikami. W Cytadeli dostępna jest również specjalna waluta, którą można wymienić na unikalne kosmetyki u specjalnego handlarza.Dla tych, którzy preferują grę w grupie, Blizzard przygotował nową funkcję wyszukiwania drużyn – Party Finder. Dzięki niej gracze będą mogli łatwiej znaleźć współtowarzyszy do wspólnych wypraw, co szczególnie przyda się w wymagającym trybie Cytadeli, optymalnie zaprojektowanym dla czteroosobowych zespołów. Vessel of Hatred " zapowiada się na potrzebny powiew świeżości, który może ponownie przyciągnąć graczy na długie godziny do produkcji Blizzarda. Czy tak będzie, przekonamy się wkrótce. Nasz pierwsze wrażenia z ogrywania dodatku "Vessel of Hatred" przeczytacie tutaj