Kto będzie gwiazdą "Potwora z Czarnej Laguny" Jamesa Wana?

James Wan zabiera się za klasyka wytwórni Universal

Getty Images © Gabe Ginsberg

"Potwór z Czarnej Laguny" – zwiastun

O czym opowiadał "Potwór z Czarnej Laguny"?

Zamiast nieudanych prób zbudowania uniwersum (patrz: " Mumia " z Tomem Cruise'em ), wytwórnia oddaje powody w ręce reżyserów i reżyserek, którzy kręcą autorskie wersje klasyków. Tak było np. z " Niewidzialnym człowiekiem Co więcej, reporter Daniel Richtman, donosi, żeJakkolwiek udział Wana w projekcie został oficjalnie potwierdzony, występ aktorki to na razie branżowa plotka. Czekamy więc na dalsze wieści. Potwór z Czarnej Laguny " opowiadał o członkach naukowej ekspedycji badającej niezgłębione rejony południowoamerykańskiej dżungli, którzy trafiają na ślad dziwnej, człekokształtnej, wodnej istoty. Kiedy docierają do legendarnego miejsca zwanego Czarną Laguną, muszą stawić czoła tajemniczemu stworzeniu: tytułowy potwór to pół-człowiek, pół-ryba - relikt ślepej uliczki ewolucji.Film wyreżyserował Jack Arnold