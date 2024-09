Serialowy "RoboCop" coraz bliżej! James Wan producentem

James Wan producentem "RoboCopa"

Za co kochamy film "RoboCop"?

Jak donosi portal Deadline, produkcją serialuzajmie się Atomic Monster. Właścicielem studia jest, twórca takich hitów jak " Piła ", " Obecność ", " Aquaman ".Wiemy też, kto będzie showrunnerem i scenarzystą całości. Został nim. Ma on na swoim koncie pracę przy takich serialach jak: " Biuro ", " Piraci " i " Lodge 49 To, co pozostaje zagadką na chwilę obecną, to fabuła. Wiadomo jedynie, że będzie to opowieść o korporacji, która współpracując z policją tworzy zmechanizowanego stróża prawa. Czy jednak oryginalny " RoboCop " posłuż wyłącznie jako inspiracja, czy też nowy serial będzie rozgrywał się w tym samym świecie, tego nie wiemy. RoboCop " z 1987 roku opowiadał o Detroit z niedalekiej przyszłości. Podczas akcji policyjnej ginie jeden z oficerów. W tajnym laboratorium lekarze przywracają go do życia i łączą niektóre elementy jego ciała oraz mózg z metalowym pancerzem. Tak powstaje mechaniczny glina, postrach przestępców w Detroit, który zrobi wszystko, żeby zabić swoich morderców.