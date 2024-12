James Wan zekranizuje grę nominowaną do tegorocznych The Game Awards

"Pacific Drive" - co wiemy o projekcie?

Getty Images © Rich Polk

Zobacz odcinek programu TOP, w którym opowiadamy o "Pacific Drive"

Zdaniem dziennikarzy Variety, należąca do Wana firma Atomic Monster nabyła właśnie prawa do adaptacji " Pacific Drive ", niezależnej produkcji survivalowej nominowanej do tegorocznych Game Awards. W skromnej grze przemierzamy post-apokaliptyczną przestrzeń za kierownicą samochodu, który jest także jedynym towarzyszem naszej tułaczki. Celem gry jest samotna eksploracja mrocznej strefy wykluczenia, w trakcie której wnętrze auta jest jedynym pocieszeniem, a jego opuszczenie - celem napraw lub uzupełnienia zapasów - śmiertelnym niebezpieczeństwem. Rob Hackett (Atomic Monster) mają zająć rolę producentów wykonawczych nadchodzącego serialu. Na ten moment ekranizacja nie jest połączona z żadną platformą streamingową ani stacją telewizyjną, choć zdaje się, że to jedynie kwestia czasu, zanim najwięksi gracze nie rzucą się na ten prestiżowy projekt.Przypomnijmy, że nie jest to pierwszy serial w portfolio firmy Wana . W ostatnim czasie dział telewizyjny Atomic Monster mógł pochwalić się serialem " Teacup " tworzonym dla platformy Peacock. W planach realizacyjnych pozostają też dwa kolejne projekty - adaptacja bestsellerowej powieści Catherine Ryan Howard "Obsession" i serial "56 Day", tym razem tworzony dla Prime Video. Do tej listy należy tez dołączyć reboot "The Munsters" pod roboczym tytułem "1313" oraz serialową opowieść w uniwersum " Robocopa ". W przygotowaniu jest także restart kultowych " Gargoyles ", który ukazać ma się na platformie Disney +.