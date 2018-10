Premiera "Ślepnąc od świateł" 27 października w HBO i HBO GO

3 2 1



Premiera nowego serialu HBOw reżyserii Krzysztofa Skoniecznego odbędzie się 27 października w HBO oraz HBO GO. Wszystkie osiem odcinków serialu będzie od razu dostępne w HBO GO.Serial HBOpowstał na podstawie bestsellerowej powieści Jakuba Żulczyka o tym samym tytule. Produkcja przedstawia siedem dni z życia kokainowego dilera, którego perfekcyjnie poukładane życie zaczyna zmieniać się w chaos, a on sam staje w obliczu konieczności dokonania najważniejszych życiowych wyborów i zderzenia się z prawdą o sobie.formalnie jest serialem, ale tak naprawdę to ośmiogodzinny film w gatunku thrillera neo-noir, podzielony na rozdziały w postaci odcinków, które stanowią integralną całość, i takie zamierzenie przyświecało mi przy jego tworzeniu – mówi Krzysztof Skonieczny Rzeczywistość oglądamy oczami protagonisty tej historii i zarazem naszego przewodnika – dilera narkotykowego Kuby, który dzięki swojej profesji, posiada dostęp do wszystkich, również tych najciemniejszych zakamarków miasta. Zbiorowym bohaterem opowieści jest Warszawa i jej mieszkańcy, ale także każde uniwersalne współczesne polis – ta historia mogłaby się wydarzyć wszędzie – dodaje Skonieczny. Kuba napotyka na swojej drodze cały korowód barwnych, splecionych polifonicznie przez niewidzialne macki straceńców, którzy tańczą wokół niego i jego kokainy swoisty dans macabre.to elegia dla Warszawy i poemat miłosny dla miasta.Całość serialu wyreżyserował Krzysztof Skonieczny , twórca. Scenariusz jest wspólnym dziełem Krzysztofa Skoniecznego Jakuba Żulczyka . Producentką serialu jest Izabela Łopuch , a operatorem zdjęć Michał Englert . W roli głównej zobaczymy debiutującego Kamila Nożyńskiego , któremu towarzyszą: Marta Malikowska Cezary Pazura oraz Janusz Chabior . W pozostałych rolach pojawią się: Eryk Lubos