Box Office Świat: "Aquaman 2" lepszy niż "Strażnicy Galaktyki 3"... w Chinach

Zwiastun filmu "Aquaman i Zaginione Królestwo"

Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Jednak numerem jeden jest. Widowisko DC zadebiutowało w 73 krajach, w których w weekend zarobiło. Ponieważ obraz zaczął podbój kin już w środę, to w sumie na koniec tygodnia jego zagraniczne wpływy wyniosły 80,1 mln dolarów.Na pozór to wynik solidny, jednak w rzeczywistościzostał w dużej mierze uratowany przez Chiny. To stamtąd pochodzi aż 32,2 mln dolarów. Jest to, lepszy nawet o 16% od otwarciaReszta świata nie była tak przychylna. Film był najlepiej sprzedającą się produkcją hollywoodzką w zaledwie 53 z 73 krajów, w których debiutował. Poza Chinami największe otwarciazanotował w: Meksyku (5 mln dolarów), Indonezji (3,6 mln), Francji (3,2 mln) oraz Wielkiej Brytanii (3 mln).Fantastycznym otwarciem może pochwalić się monumentalne widowisko z Indii. Połączenie sił Prabhasa (gwiazdy dylogii " Bahubali ") i Prashantha Neela (reżysera cyklu " K.G.F. ") okazało się prawdziwie wybuchową mieszanką. Obraz eksplodował w box offisie zgarniając aż! W samych Indiach może okazać się piątym filmem w historii z najwyższym otwarciem.Lider poprzedniego notowania -- musiał zadowolić się pozycją trzecią. Szacujemy, że w weekend zarobił. Musical w 77 krajach świata zarobił do tej pory 171,3 mln dolarów.Numerem cztery na naszej liście, jest kolejna produkcja z Indii. Tym razem z bollywoodzką gwiazdą Shah Rukh Khanem zarobił w weekend około. Film trafił jednak do kin w Indiach już w czwartek, więc ma na swoim koncie w sumie co najmniej 20,2 mln dolarów. Jest to trzeci wielki kasowy hit Khana w tym roku (po " Pathaan " i " Jawan ").Dopiero na piątym miejscu znalazła się pierwsza z chińskich produkcji -(Endless Journey). Oznacza to spadek o trzy lokaty. W miniony weekend film zarobił jednak całkiem dobre. Łączne wpływy wynoszą obecnie 62,9 mln dolarów.Tymczasem w Korei Południowej pojawił się kolejny wielki lokalny przebój.(Noryang: Deadly Sea). Koreańczycy najwyraźniej kochają historyczne widowiska marynistyczne, bo to zarobiło w weekend. Od premiery w środę zgarnęło zaś 12,8 mln dolarów.Na siódmym miejscu znalazła się animacja. Filmu zapewne nie byłoby w ogóle w naszym zestawieniu, gdyby nie premiera we Włoszech, skąd pochodzi 1,2 mln dolarów. Weekendowe wpływy szacujemy na 8,9 mln dolarów. Oznacza to, że do tej pory film poza granicami USA zarobił 86,8 mln dolarów. Animacja wciąż czeka na premiery w Australii, Nowej Zelandii, Korei Południowej i Brazylii.Z kolei w Japonii wielkim hitem weekendu okazała się lokalna animacja(Spy × Family Code: White). Jest to film kinowy inspirowany popularną mangą "Spy x Familu", która doczekała się już wersji serialowej. Film w ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania zgarnąłZ czwartego na dziewiąte miejsce spadł(Wolf Hiding). Kryminał w czasie drugiego weekendu w chińskich kinach zarobił. Łącznie ma na swoim koncie 26,8 mln dolarów.Nasze zestawienie zamyka animacjaz kwotą. Film zadebiutował w kolejnych 17 krajach. Jednak tylko w Niemczech zaliczył warte odnotowania otwarcie - 2 mln dolarów. Animacja zarobiła na razie poza granicami USA 22 mln dolarów.