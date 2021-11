Box Office Świat: "Nasze magiczne Encanto" nowym numerem 1

23,4 mln dolarów

Chińska dominacja tym razem trwała tylko tydzień. Za sprawą disnejowskiej animacji " Nasze magiczne Encanto " hollywoodzka produkcja znów znajduje się na szczycie zestawienia. Film trafił do kin w 47 krajach. Jego weekendowe wpływy szacujemy na. Ponieważ miał premierę w połowie tygodnia, to łączny wynik wynosi 29,3 mln dolarówJak można się było spodziewać, " Nasze magiczne Encanto " świetnie poradziło sobie w Ameryce Łacińskiej. W Kolumbii zarobiło 2,6 mln dolarów, co jest drugim najlepszym otwarciem w historii dystrybucji animacji w tym kraju. Dobrze sprzedało się też we Francji. Po pierwszych pięciu dniach wyświetlania ma tam na koncie 3,5 mln dolarów.Nie wszędzie jednak " Nasze magiczne Encanto " zajęło pierwsze miejsce. W Wielkiej Brytanii wynik 2,4 mln dolarów dał drugie miejsce. Również w Korei Południowej animacja zajęła drugie miejsce mając po pięciu dniach 2,2 mln dolarów na koncie.W Chinach tymczasem wciąż fenomenalnie sprzedaje się komedia kryminalna " Yang ming li wan " (Be Somebody). W czasie trzeciego weekendu wpływy spadły zaledwie o 8% i wyniosły. Na dniach zostanie kolejną chińską produkcją tego roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów. Obecnie na koncie ma 94,5 mln dolarów.Kolejna hollywoodzka nowość - " Dom Gucci " - debiutuje na trzecim miejscu naszego zestawienia. Weekendowe wpływy szacujemy na, ale w wielu krajach film miał premierę wcześniej, więc na koniec tygodnia jego wynik wynosi 12,9 mln dolarów. Nowy film Ridleya Scotta zaliczył szczególnie udany start w Wielkiej Brytanii, gdzie był numerem jeden z wynikiem 3,4 mln dolarów. Warte odnotowania otwarcia film miał też we Francji (1,9 mln dolarów w pięć dni) i w Meksyku (niecały milion dolarów).Powoli wyhamowuje komiksowe widowisko " Eternals ". Według pojawiających się w mediach informacji w weekend film zarobił. Oznacza to, że łączne zagraniczne wpływy wynoszą 217,8 mln dolarów, a globalne 368,4 mln dolarów.Miejsce piąte zajmują " Pogromcy duchów: Dziedzictwo " z wynikiem. W następnym zestawieniu film powinien zaliczyć awans, ponieważ w środę trafi do kin we Francji i Korei Południowej, a w czwartek do kin w Rosji i Hiszpanii. Dzięki świetnym wynikom w Ameryce globalne wpływy familijnego widowiska przekroczyły granicę 100 milionów dolarów (obecnie 115,8 mln).Numerem sześć naszego zestawienia jest " Nie czas umierać ". Film zarobił kolejne. W tym tygodniu najnowsza opowieść o przygodach Jamesa Bonda powinna pokonać granicę 600 milionów dolarów wpływów poza granicami USA. Będzie pierwszą hollywoodzką premierą tego roku, której uda się ta sztuka. Wcześniej dokonały jej trzy filmy z Chin.Siódme miejsce przypadło filmowi koncertowemu z Japonii "Arashi Anniversary Tour 5 x 20 Film: Record of Memories". Tłumy widzów chciały zobaczyć zapis występów zespołu zarejestrowanych w trakcie tournée 2018-2019. Box-office'owe wpływy wyniosły znakomiteNa ósmym miejscy wylądował " Venom 2: Carnage " z wynikiem ok.. Zachodnie media podają 8,7 mln wliczając wpływy z Australii z całego tygodnia. A tam komiksowe widowisko miało naprawdę udany start. W ciągu pierwszych pięciu dni wyświetlania zarobiło aż 5 milionów dolarów.Nasze zestawienie zamyka thriller " Men Suo " (Door Lock). Remake koreańskiego " Kiedy śpisz ", który z kolei inspirowany był hiszpańskim " Słodkich snów " szybko traci widzów i w miniony weekend zarobił już tylko. Łączne wpływy wynoszą 31,6 mln dolarów.