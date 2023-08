Box Office Świat: "Oppenheimer" pokonany przez Chińczyków

Zwiastun filmu "No More Bets"

Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



tymczasem w ekspresowym tempie pokonuje kolejne kamienie milowe. W miniony weekend film zarobił. Dzięki temu. W tym tygodniu zostanie trzecią najbardziej kasową chińską premierą roku (pod względem sprzedanych biletów już nią jest).pokonałi zajął w naszym zestawieniu drugie miejsce. Jego weekendowe wpływy wyniosły. Film dopiero teraz wszedł do kin we Włoszech i od razu rozbił bank. Na koniec tygodnia miał tam na swoim koncie 9,2 mln dolarów (to kwota wraz z pokazami przedpremierowymi).może pochwalić się drugim najlepszym otwarciem studia Universal w tym kraju. Film miał też premierę w Grecji, gdzie zaliczył najlepsze otwarcie w karierze Nolana - 862 tys. dolarów.Zagraniczne wpływy pobiły właśnie wyniki wynoszą 477,2 mln dolarów. Globalniejest już bliski osiągnięcia 800 milionów dolarów.Podium kompletuje, która według szacunków Warner Bros. zarobiłaDo końca tygodniapowinna również pokonaći stać się najbardziej kasową premierą tego roku w skali całego globu.Numerem cztery naszego zestawienia jest chińska komedia(Papa). Film zarobił solidne. Łącznie daje mu to już ponad 63 miliony dolarów.Piąte miejsce należy do. Widowisko z Jasonen Stathamem zadebiutowało właśnie w Japonii, gdzie zarobiło 2,9 mln dolarów, co wystarczyło do wygrania tamtejszego box office'u. Otwarcie filmu jest tam lepsze o 15% od tego, jakie miał pierwszy. Weekendowe wpływy filmu wyniosły, a to oznacza, że poza granicami USA zarobił 278,1 mln dolarów, a globalnie 352,5 mln.Fantastyczne widowisko(Creation of the Gods I: Kingdom of Storms) wciąż przyciąga tłumy. Na naszej liście jest numerem sześć z wpływami w wysokości. Łącznie daje to mu doskonałe 361 mln dolarów.Siódmą lokatę utrzymało widowisko DC . W 71 krajach film zarobił. Nie udało mu się więc wciąż osiągnąć granicy 100 milionów dolarów. Globalnie ma bowiem na koncie 81,8 mln dolarów.poszerzył swoją dystrybucję o kolejne kraje w Azji i Ameryce Łacińskiej i jest już pokazywany w 61 państwach. Najlepsze otwarcie zanotował w Meksyku (2,2 mln dolarów) i Brazylii (600 tys.). Weekendowe wpływy szacujemy na, co łącznie daje 36,5 mln dolarów. Wraz z Ameryką film ma 53,8 mln dolarów.Dopiero na dziewiątym miejscu wylądowała najlepsza z chińskich nowości(Heart’s Motive). Opowieść o prawniku próbujący odbudować karierę po tym, jak ujawnił opinii publicznej niewygodne informacje zarobiła na dzień dobryPierwszą dziesiątkę zamyka. Animacja Pixara wykazała się niezwykłą box-office'ową wytrwałością i zdołała jeszcze w ten weekend zarobić. To, co wydawało się po otwarciu finansową klapą, okazało się więc ostatecznie całkiem niezłym wynikiem. Film zarobił bowiem poza granicami USA 317 milionów dolarów, czyli. Globalniema 468,8 mln dolarów.