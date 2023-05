Box Office Świat: "Super Mario Bros." pokonało Chińczyków! "Strażnicy Galaktyki 3" wygrali weekend

Zwiastun "Super Mario Bros. Film"



Najbardziej kasowe premiery 2023 roku bez Ameryki



Umarł król. Niech żyje król. Chińskie widowisko kostiumowe Yimou Zhanga (Full River Red) nie jest już najbardziej kasową premierą tego roku! W niedzielę film został zdetronizowany przez amerykańską animację, której zagraniczne wpływy osiągnęły 674,5 mln dolarów.Globalnie film przekroczył właśnie granicę 1,2 mld dolarów. I pozwolił Universal Pictures zostać drugą wytwórnią w tym roku, której filmy w skali całego globu zgarnęły co najmniej 2 miliardy dolarów.W sam weekendzajął w naszym zestawieniu miejsce drugie. Jego zarobki wyniosły. Animacja wciąż fantastycznie radzi sobie w Japonii, gdzie w lokalnej walucie uzyskała 11. najlepszy wynik trzeciego weekendu. W sumie film zarobił tam już prawie 60 milionów dolarów. Lepiej wypadł tylko w Meksyku (82,4 mln dolarów) oraz w Wielkiej Brytanii (63,2 mln).Tymczasem weekendowym numerem jeden był inny film z Chrisem Prattem . Doskonałe opinie widzów sprawiły, że widowisko może się pochwalić piątym najmniejszym spadkiem w drugi weekend spośród wszystkich filmów Marvela . Według obecnych szacunków zarobiłJego zagraniczne wpływy wynoszą 315,6 mln dolarów, co czyni z niego amerykański numer dwa na liście najbardziej kasowych premier roku.mają już tyle samo kasy, co pierwsza część (licząc według dzisiejszych kursów walut i bez uwzględnienia - z oczywistych powodów - Rosji). Globalnie widowisko jest drugą amerykańską premierą, która pokonała granicę pół miliarda dolarów.Po raz trzeci na trzecim miejscu wylądowała chińska komedia(Godspeed). Film u siebie w kraju przegrywa z Marvelem, ale niespodziewanie radzi sobie lepiej od przedpremierowych prognoz. Tym razem jego wpływy powiększyły się o, co łącznie daje 123,7 mln dolarów. To wystarczyło do awansu do pierwszej dziesiątki najbardziej kasowych premier roku.(Born to Fly), czyli chińska odpowiedź nawprowadzona do kin z okazji Święta Pracy, sprzedała się niewiele gorzej, bo zarobiła w weekend. W czwartek została ósmą chińską premierą roku z łącznymi wpływami powyżej 100 milionów dolarów (obecnie 109,1 mln dolarów).Nasze zestawienie kompletuje. Horror zarobił w weekend. A to oznacza, że jego łączne wpływy osiągnęły 71,6 mln dolarów. Po uwzględnieniu kwoty z Ameryki otrzymujemy 131,8 mln dolarów. Jest to oczywiście rekord cyklu.