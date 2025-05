Box Office Świat: "Thunderbolts*" kontra lokalne hity. Kto wygrał?

Zwiastun filmu "Thunderbolts*"

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



Aktualnie szacujemy, żezarobił w weekend. Ponieważ w wielu krajach (głównie azjatyckich, gdzie od wtorku trwał Złoty Tydzień) widowisko debiutowało już w środę, to w sumie na koncie ma co najmniej 88,1 mln dolarów. Marvel mógł liczyć na widzów w Ameryce Łacińskiej. W tamtejszych krajachuzyskało drugie najlepsze otwarcie w tym roku. Mieszane otwarcie zaliczył w Europie, zaś w największych krajach azjatyckich przegrywał nie tylko z lokalnymi produkcjami. W Japonii i Korei Południowej lepiej od Marvela sprzedał się " Minecraft: Film ".Po pięciu dniach w dystrybucji najlepszy wynikosiągnął w Chinach (10,5 mln dolarów, co jednak było dopiero trzecim wynikiem długiego weekendu). Inne kraje z niezłymi rezultatami to: Wielka Brytania (7,7 mln dolarów), Meksyk (7,3 mln) i Brazylia (4,0 mln).łatwo się nie poddaje i w naszym zestawieniu spadł tylko na drugie miejsce z wynikiem. Oznacza to spadek zaledwie o 33% w porównaniu z poprzednim tygodniem. Tak mały spadek spowodowany był tym, że lokalnie zainteresowanie filmem wzrosło i to znacząco (o 40% w Chinach, o 8% w Chile, o 7% w Brazylii i o 5% w Japonii).Wygląda na to, żepokona tandem chińskich nowości z lutego i za parę tygodni awansuje na drugie miejsce na liście najbardziej kasowych premier tego roku poza granicami USA. Aktualnie ma 475,2 mln dolarów. Potrzebuje więc już tylko 24 milionów dolarów. Film wkrótce w skali całego globu osiągnie granicę 900 milionów dolarów (aktualnie ma 873,4 mln dolarów).Podium kompletuje najlepiej sprzedająca się chińska nowość ubiegłego tygodnia,(The Dumpling Queen). Film biograficzny o kobiecie, która założyła jedną z największych firm spożywczych w Hongkongu, zarobił w weekend. Od premiery w środę zgarnął zaś 26,2 mln dolarów.Numerem cztery w naszym zestawieniu jest druga z chińskich nowości,(A Gilded Game). Film akcji zarobił w weekend. Jego wpływy na koniec tygodnia wyniosły zaś 16,2 mln dolarów.Pierwszą piątkę zamyka największy tegoroczny hit japońskich kin(Detective Conan: One-eyed Flashback). Po raz kolejny u siebie w kraju to anime było niepokonane i zarobiło kolejne. Łącznie na koncie produkcji jest już 65,6 mln dolarów.Miejsce szóste tym razem przypadło horrorowi. Film nie może pochwalić się poza granicami USA imponującymi wynikami, za to sprzedaż pozostaje niezwykle stabilna. W Europie spadki wyniosły tylko 27%, jeszcze mniejsze były w Ameryce Łacińskiej (9%). Weekendowe wpływy szacowane są na. A to oznacza, że w sumie poza granicami USA "Grzesznicy" zgarnęli 57 mln dolarów.Numerem siedem w naszym zestawieniu jest nowość z Indii. Bollywoodzki kryminałsprzedaje się znakomicie i w weekend zarobił. Ponieważ premierę miał w czwartek, to jego łączne wpływy wynoszą co najmniej 10,6 mln dolarów. A to, w lokalnej walucie, stanowi już prawie połowę wpływów, które osiągnęła pierwsza część siedem lat temu.Ósmą lokatę okupujez wynikiem. Zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 24,6 mln dolarów, co wraz z USA daje 65,7 mln dolarów.Numerem dziewięć w naszym zestawieniu jest najbardziej kasowy film tego roku,, któremu pomógł okres świąteczny w Chinach. Film zarobił tam. I globalnie osiągnął granicę 2 180 mln dolarów.Pierwszą dziesiątkę zamyka horror, który także zarobił w weekend. Potrzebował jednak do tego obecności w 60 krajach świata.