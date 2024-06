Box Office Świat: Bad Boys nie tacy źli. Will Smith wciąż gwiazdą

Zwiastun filmu "Bad Boys: Ride or Die"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Podobnie jak w Ameryce film sprzedaje się odrobinę gorzej od poprzedniej części. Weekendowe wpływy szacujemy na. Zaś od środy film zarobił 48,6 mln dolarów.Szczególnie tłumnie wyruszyli na " Bad Boys: Ride or Die " fani w Ameryce Łacińskiej i na Bliskim Wschodzie. W obu tych regionach padły rekordy serii. Jeśli chodzi o poszczególne kraje, to film najlepiej poradził sobie w Wielkiej Brytanii (4,9 mln dolarów). W pierwszej piątce są jeszcze: Meksyk (4,2 mln dolarów), Niemcy i Arabia Saudyjska (po 3,7 mln dolarów) oraz Francja (3,1 mln).Animacjanie miała tak spektakularnych weekendowych wyników, ale wynika to z innego modelu dystrybucyjnego. Film stopniowo pojawia się w kolejnych krajach i jego wpływy z weekendu na weekend niewiele się zmieniają. Tym razem zarobił, co wystarczyło do zajęcia w naszym zestawieniu drugiego miejsca. Garfield " bez większych fanfar zdołał w miniony weekend awansować do pierwszej dziesiątki najbardziej kasowych premier 2024 roku. Jego zagraniczne wpływy wynoszą 124,1 mln dolarów, a globalne 192,7 mln. Aktualnie jest to piąta najlepsza amerykańska produkcja roku. A to jeszcze nie koniec. Animacja wciąż czeka na premierę m.in. we Francji i Japonii.Na najniższym stopniu podium znalazła się. Film trafił właśnie do kin w Chinach, gdzie liczono na niezły wynik przy okazji Święta Smoczych Łodzi. Niestety święto nie okazało się pretekstem dla Chińczyków do odwiedzenia kin i wszystkie filmy sprzedały się w weekend poniżej oczekiwań. " Furiosa " zajęła tam dopiero szóste miejsce z wynikiem 3,6 mln dolarów. Weekendowe wpływy wyniosły zaś, co daje zaledwie 85,7 mln dolarów na świecie i 144,4 mln wraz z Ameryką.Najlepszą z chińskich nowości okazała komedia(Be My Friend) inspirowana serialem telewizyjnym. Film w weekend zarobił, co w sumie daje mu 11,1 mln.Kolejne miejsce zajmuje także chińska nowość wprowadzona z okazji Święta Smoczych Łodzi - thriller(Walk the Line) z wynikiem(11,9 mln w sumie).Na miejscu szóstym znalazła się. Widowisko w weekend zarobiło, co powiększa jego zagraniczne wpływy do 210 milionów dolarów. Globalnie ma na swoim koncie 359,8 mln dolarów.Numerem siedem naszego zestawienia są. Film radzi sobie dużo lepiej w Ameryce niż na świecie. W ten weekend poza granicami USA zarobił, co w sumie daje 67,2 mln dolarów. Globalnie ma na swoim koncie 160,7 mln dolarówNaszą listę zamyka(Crisis Negotiators) zarobił w pierwszy weekend. Wraz z pokazami przedpremierowymi daje to 10,6 n dolarów.