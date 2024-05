Box Office Świat: Hollywood daleko. Całe podium dla Chin

Zwiastun filmu "The Last Frenzy"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Najlepiej sprzedającym się filmem weekendu została komedia(The Last Frenzy). Komedia o mężczyźnie, który dowiedziawszy się, że zostało mu 10 dni życia, zaczyna wydawać pieniądze, by cieszyć się ostatnimi dniami na Ziemi, zgarnęła w weekend. Jak większość nowości w chińskich kinach film miał swoją premierę 30 kwietnia, więc w sumie zgarnął 54 miliony dolarów.Nie był to najlepiej sprzedający się film w czasie długiego chińskiego weekendu. Ten honor należy do(Formed Police Unit). Thriller akcji o członkach oddziału policji na międzynarodowej misji od 30 kwietnia zarobił 55,9 mln dolarów. Jednak w sam weekend zdecydowanie przegrał walkę o miejsce pierwsze zarabiającPodium dla Chin kompletuje film, który świetnie przed tygodniem sprzedawał się na pokazach przedpremierowych, ale teraz wypadł nieco gorzej od konkurentów.(Twilight of the Warriors: Walled In) tym razem zarobił. Łącznie daje mu to 43,7 mln dolarów.Najlepsza z amerykańskich produkcji -- znalazła się na czwartym miejscu. Poza granicami USA film jest obecny w kinach już od paru tygodni. Tym razem jednak wyraźnie rozszerzyła się jego dystrybucja. W efekcie jego weekendowe wpływy szacujemy naW sumie daje to 36,9 mln dolarów.Najlepszy start " Kaskader " zaliczył w Wielkiej Brytanii, skąd pochodzi 4,4 mln dolarów. Kolejne miejsca zajęły: Meksyk (2,5 mln dolarów), Francja (2,3 mln), Niemcy (1,9 mln) oraz Włochy (1,4 mln). Najlepszym rynkiem zagranicznym pozostaje na razie Australia z kwotą 4,9 mln dolarów.Piąte miejsce należy do animacji, której Amerykanie jeszcze nie mogą oglądać.zadebiutował w 18 krajach i podbił tamtejsze kina. Weekendowe wpływy szacujemy na, a łącznie w ubiegłym tygodniu film zarobił 22 miliony dolarów.Zdecydowanie najlepiej " Garfield " poradził sobie w Meksyku, gdzie zarabia już od sześciu dniu. W tym czasie zgarnął tam imponujące 8,4 mln dolarów. Dobrze sprzedał się też w: Hiszpanii (3,2 mln dolarów), Brazylii (2,2 mln), Włoszech (1,6 mln) oraz w Peru (1,3 mln).Aż na szóste miejsce spadł lider ubiegłotygodniowego notowania(The Roundup: Punishment). Mimo to film sprzedaje się fenomenalnie. Tylko w weekend zarobiłŁącznie na jego koncie jest już 55,7 mln dolarów. Tym samym jest już drugą najbardziej kasową premierą roku w Korei Południowej, a jest w kinach zaledwie 12 dni.Kolejne dwa miejsca zajmują produkcje z Japonii. Na miejscu siódmym wylądowało animez wynikiem. Prawie całość tej kwoty pochodzi z Chin (12,9 mln dolarów), gdzie film miał właśnie swoją premierę. W sumie tylko tam animacja zdobyła 32 mln dolarów. Dla porównania wpływy z Japonii wynoszą 40,6 mln dolarów.Numerem osiem jest z kolei(Detective Conan: The Million-Dollar Pentagram). Weekendowe wpływy wyniosły. Przekłada się to na łączną kwotę w wysokości 72,1 mln dolarów, co czyni z filmu najbardziej kasową premierę tego roku w Japonii.Z miejsca drugiego aż na dziewiąte spadło widowisko. Film jednak w sumie wciąż trzyma się mocno. Wpływy spadły bowiem tylko o 40% do. To daje mu 358,8 mln dolarów na świecie i 546,9 mln wraz z Ameryką.Pierwszą dziesiątkę kompletuje animacjaz wynikiem. Utrzymanie się na liście film zawdzięcza Chinom, gdzie wpływy wzrosły w związku z długim weekendem.