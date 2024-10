Box Office Świat: Joker pokonał chińskich komunistów

Zwiastun filmu "Joker: Folie à Deux"

Najbardziej kasowe premiery 2024 roku bez Ameryki



Oczywiście należy spodziewać się sporych spadków w kolejnych tygodniach. Sprzedaż biletów na film Todda Phillipsa w krajach, gdzie pojawił się w połowie minionego tygodnia w weekend spadła na łeb na szyję. Mimo to szacujemy, żezarobił w weekend około. Ponieważ do kin trafił już we wtorek, to w sumie ma na swoim koncie co najmniej 81,1 mln dolarów. To wynik o prawie 60 milionów gorszy od tego, jaki w tych samych krajach na otwarcie uzyskał pierwszy " Joker ".Najlepszym rynkiem dla filmu " Joker: Folie à Deux " okazała się Wielka Brytania, skąd pochodzi 8 milionów dolarów. Kolejne miejsca zajmują: Niemcy (6,9 mln dolarów), Włochy (5,6 mln), Meksyk (5,5 mln) oraz Francja (5,0). Widowisko wciąż czeka na premiery w Chinach i Japonii, ale nikt nie spodziewa się, by te kraje radykalnie zmieniły box-office'ową sytuację filmu.Spośród chińskich filmów wprowadzonych z okazji święta powstania ChRL, najlepiej sprzedało się patriotyczne widowisko historyczne o dzielnej walce ochotniczej armii chińskiej z amerykańskimi imperialistami w czasie wojny w Korei. Tylko w weekend(The Volunteers: The Battle of Life and Death) zarobiłW ciągu siedmiu dni wyświetlania daje to 111,9 mln dolarów. To wielki skok w popularności cyklu reżyserowanego przez Chena Kaige'a . Pierwsza część wprowadzona do kin przed rokiem także z okazji święta Chińskiej Republiki Ludowej okazała się finansowym rozczarowaniem debiutując na trzecim miejscu z weekendowymi wpływami w wysokości 33,1 mln dolarów.Trzecią pozycję zajmuje druga z chińskich nowości – dramat(Tiger Wolf Rabbit). Film w weekend zarobił, a od poniedziałku 47,5 mln dolarów.Na czwartym miejscu znalazła się nowa produkcja Jackie Chanem . Weekendowe zarobki(Panda Plan) wyniosły. W sumie na koncie filmu jest 27,4 mln dolarów.Pozycja piąta należy do akcyjniaka rozgrywającego się na pokładzie porwanego samolotu.(High Forces), którego gwiazdą jest Andy Lau , zarobił w weekend. Łącznie ma zaś na swoim koncie 24,9 mln dolarów.Coraz lepiej na świecie radzi sobie animacja. Film co prawda spadł z czwartej na szóstą lokatę, ale za to zanotował wzrost wpływów o 35%. Było to możliwe dzięki debiutom w Niemczech (2,2 mln dolarów), Korei Południowej (1,7 mln) i Hongkongu (0,5 mln). Dzięki temu weekendowe wpływy szacujemy na. W sumie animacja zgarnęła już 36,5 mln dolarów, a wciąż nie trafiła do wielu z najważniejszych rynków kinowych.Bardzo powoli z kinami rozstaje się. Tym razem film zarobił jeszcze. W ten sposób w skali całego globu wpływy osiągnęły już 400 milionów dolarów (402,6 mln). Zdecydowana większość pochodzi rzecz jasna z Ameryki.Dopiero na ósmym miejscu wylądowała piąta z chińskich nowości(Bureau 749). Ta przygodówka SF miała świetny początek tygodnia, ale z kolejnymi dniami zainteresowanie spadało. W efekcie choć w sumie na koncie ma 49,3 mln dolarów, to tylkopochodzi z weekendu.Już na dziewiąte miejsce spadła animacja. Tym razem film zarobił. A to oznacza, że w sumie w 61 krajach zarobił 49,8 mln dolarów. Globalnie jest blisko setki (aktualnie 97 mln dolarów).Pierwszą dziesiątkę zamyka świetnie spisująca się niemiecka produkcja. Podczas drugiego weekendu film zarobił świetne. Po 11 dniach na jego koncie jest 13 milionów dolarów.