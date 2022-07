Box Office Świat: Thor i Minionki rządzą w kinach

60,1 mln dolarów

Filmy 2022 roku z wpływami powyżej 500 mln dolarów na świecie



Numerem jeden na świecie, podobnie jak w Ameryce, pozostało widowisko Marvela Thor: Miłość i grom ". Według danych Disneya film zarobił w czasie drugiego weekendu. Dzięki temu zagraniczne wpływy podskoczyły do 264,6 mln dolarów. Najlepszymi rynkami są: Wielka Brytania (24,9 mln dolarów), Australia (21,8 mln) oraz Korea Południowa (21,0 mln).Globalnie " Thor: Miłość i grom " jest o krok od osiągnięcia poziomu pół miliarda dolarów. Na koniec niedzieli na jego koncie było 497,9 mln dolarów.Niewiele gorzej spisuje się będąca w kinach odrobinę dłużej animacja " Minionki: Wejście Gru ". Film zajął w naszym zestawieniu drugie miejsce z wynikiem. Wśród nowych rynków była Japonia, gdzie jednak filmowi nie udało się zdobyć pierwszego miejsca. Wynik 4,4 mln dolarów wystarczył do zajęcia drugiego miejsca.Zagraniczne wpływy filmu wynoszą obecnie 270,1 mln dolarów, zaś globalne 532,7 mln. Oznacza to, że " Minionki: Wejście Gru " jest najlepiej sprzedającą się animacją od czasu wybuchu pandemii. Jest to również ósma produkcja studia Illumination, której globalne wpływy przekroczyły pół miliarda dolarów.Na podium powrócił niezniszczalny " Top Gun: Maverick " po tym, jak przed tygodniem spadł na miejsce piąte. Film po prostu bardzo wolno traci widzów i w miniony weekend zarobił, czyli niespełna 4 miliony mniej niż przed tygodniem. Jego zagraniczne wpływy wynoszą obecnie 619,4 mln dolarów. Zaś globalnie stał się najbardziej kasowym filmem w historii studia Paramount. Obecnie ma 1 237,4 mln dolarów.Trzy kolejne miejsca zajmują pozycje z chińskiego rynku kinowego. Najlepiej wypadł kryminał "神探大战" (Detective vs Sleuths). W czasie drugiego weekendu wyświetlania film zarobił. To daje w sumie 58,8 mln dolarów.Najlepszą nowością naszego zestawienia jest "外太空的莫扎特" (Mozart From Space). Komedia o kosmicie mieszkającym pod jednym dachem z ciągle skłóconym ojcem i synem zarobiła na dzień dobry. To wynik słabszy od tego, czego się spodziewano.Minimalnie gorzej wypadł największy chiński hit ostatnich tygodni " Ren Sheng Da Shi " (Lighting Up The Stars). Weekendowe wpływy wyniosły bowiem. W sumie daje to fantastyczne 211,2 mln dolarów. To pierwsze 200 milionów dolarów w Chinach od wiosny i powrotu pandemii COVID-19.Miejsce siódme w naszym zestawieniu utrzymał film biograficzny " Elvis ". Jego wpływy wyniosły, co daje w sumie 79,4 mln dolarów. Globalnie film zbliża się do granicy 200 milionów dolarów (obecnie ma 185,6 mln).Tymczasem poziom 900 milionów w skali globu osiągnęło widowisko " Jurassic World: Dominion ". Ma obecnie na swoim koncie 902,5 mln dolarów i wciąż czeka na premierę w Japonii. Weekendowe wpływy szacuje się naA skoro już mowa o Japonii, to właśnie zakończyła się tam era świetności " Top Gun: Maverick ". Lider poprzednich kilku notowań spadł na trzecie miejsce, a nowym numerem jeden zostało widowisko " キングダム2 遥かなる大地へ" (Kingdom 2). Według wstępnych szacunków film zarobił