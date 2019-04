Box Office USA: "Avengers: Koniec gry" wymazuje rekordy otwarcia

Wszyscy wiedzieli, żebędzie wielkim filmowym przebojem. Nie było chyba jednak nikogo, kto przypuszczałby, że będzie aż tak wielkim gigantem. Niektórzy sądzili nawet, że długość filmu (trzy godziny) sprawi, iż przekroczenie granicy 300 milionów dolarów będzie trudne do wykonania. A tymczasem na koncie widowiska po pierwszym weekendzie znajduje się 350 milionów dolarów. Jest to ostrożny szacunek Disneya. Inne studia przewidują, że wynik otwarcia wyniesie raczej w okolicach 354,4 mln dolarów.już w sobotę pobił dotychczasowy rekord otwarcia, który należał doi wynosił "zaledwie" 257,7 mln dolarów. Oczywiście nie jest to jedyny rekord, który pobiła najnowsza produkcja Marvela. Wśród najważniejszych są:60 mln dolarów z pokazów przedpremierowych (dotychczasowy rekord: 57 mln dolarów98,3 mln dolarów wpływów z pokazów piątkowych (dotychczasowy rekord: 67 mln dolarów156,7 mln dolarów z pierwszego dnia wyświetlania i z jednego dnia wyświetlania (dotychczasowy rekord: 119,1 mln dolarów109 mln dolarów wpływów z pokazów sobotnich (dotychczasowy rekord: 82,1 mln dolarówPierwszy film, którego wpływy z jednego dnia wyświetlania, bez uwzględniania wyników z pokazów przedpremierowych, przekroczyły 100 milionów dolarów (109 mln dolarów w sobotę)84,3 mln dolarów z pokazów niedzielnych (dotychczasowy rekord: 69,2 mln dolarów) - według Disneya, inni przewidują ok. 88,7 mln dolarówNajszybsze osiągnięcie 200 milionów dolarów (2 dni; sześć filmów dotąd osiągnęło tę granicę w 3 dni)Najszybsze osiągnięcie 300 milionów dolarów (3 dni; dwa filmy osiągnęły tę granicę w pięć dni)Najszybsze osiągnięcie 350 mln dolarów (3 dni; dotychczas najwcześniej, po sześciu dniach, osiągnęły tę granicę).Oczywiście, dziękipobity został rekord łącznych wpływów z jednego weekendu. Do tej pory wynosił 314 mln dolarów (kiedy do kin weszła poprzednia część). Nowy jest o ok. 90 milionów dolarów wyższy.Widowisko awansowało już na drugie miejsce najbardziej kasowych premier tego roku.w ciągu najbliższych dni pożegna się z pierwszym miejscem w tym zestawieniu, jednak widowisko nie tylko nie traci za sprawą popularności, lecz wręcz na nim zyskuje. Przed tygodniemzanotowała prawie 6-procentowy wzrost wpływów, a teraz spadek w wysokości niespełna 12%. Dzięki temu widowisko powróciło na drugie miejsce na weekendowe liście box office'u, choć dwa tygodnie temu było już na miejscu szóstym.Innym tytułom nie wiodło się równie dobrze. Napór czwartej częściwytrzymał w zasadzie jedynie chrześcijański, którego spadek wpływów wyniósł 44%.Marvel zniszczył za to nadzieje Warner Bros. na uzyskanie dobrego wyniku przez horror. Po dziesięciu dniach wyświetlania na koncie filmu jest tylko 41,3 mln dolarów. To wynik o 20 milionów gorszy od tego, jaki uzyskała najsłabsza po 10 dniach wyświetlania część uniwersum Obecności,. Stało się tak, ponieważ spadek wpływów horroru wyniósł niecałe 71%.Nie był to jedyny film, który równie potężną redukcję sprzedaży biletów. Podobnie było z(spadek o 67%),(spadek o 74%) i(spadek o 73%).Na słabości innych tytułów zyskał dokument przyrodniczy Disneya, który awansował na miejsce dziesiąte po tym, jak tydzień wcześniej na otwarcie rozczarował nie znajdując się w czołowej dziesiątce.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Za tydzień w amerykańskich kinach rozpocznie się lato. I choć dominującą rolę odegra, to jednak dystrybutorzy wierzą, że inne filmy też znajdą widzów. Stąd do kin wejdą aż cztery duże premiery: animacja, komedia, thrilleroraz dramat