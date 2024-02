Box Office USA: "Bob Marley" zgniótł "Madame Web"

Zwiastun filmu "Bob Marley: One Love"

Box office USA 16-18 lutego



Ten wydłużony okres kinowy okazał się najbardziej udany dla muzycznej biografii. Film sprzedaje się dużo lepiej od prognoz i tylko w weekend zgarnął 27,7 mln dolarów. To wynik lepszy od poprzedniej biografii muzycznej studia Paramount " Rocketman " (25,7 mln dolarów).Po pięciu dniach wyświetlania na koncie filmu jest już ponad 45 mln dolarów. Jutro zostanie trzecią premierą tego roku, która w Ameryce zarobiła co najmniej 50 milionów dolarów.Lepiej od prognoz radzi sobie również druga z premier tygodnia. To jednak nie zmienia faktu, że film jest katastrofą finansową. W weekend widowisko zarobiło 15,2 mln dolarów. Zaś od premiery w środę ma zaledwie 23,4 mln dolarów. Dla porównania po pierwszych pięciu dniach wyświetlania poprzedni aktorski film na bazie komiksów Marvela od Sony " Morbius " miał na koncie aż o 20 milionów dolarów więcej!Po pierwszych trzech odcinkach czwartego sezonu serialuw czwartek zaczęły się pokazy kolejnych trzech odcinków. W weekend zarobiły one 3,4 mln dolarów, a w sumie 4,2 mln.Czwartą nowością w pierwszej dziesiątce jest dostępna w dużo mniejszej liczbie kin produkcja wojenna. Jej gwiazdami są Russell Crowe Liam Hemsworth . Film w ciągu pierwszych trzech dni wyświetlania zarobił 1,8 mln dolarów.Długi weekend okazał się szczególnie udany dla dwóch filmów skierowanych do młodszej widowni.zanotował wzrost wpływów o 28%, zaśo 11%.Dobrze poradziły sobie także i produkcje dla starszej widowni.zaliczył spadek w wysokości 4%, a komediastraciła zaledwie 9%.W najbliższy piątek do kin trafi pierwszy od czasu rozpadu duetu bracia Coen film Ethana Coena . Drugą dużą premierą będzie, czyli nowa produkcja reżysera chrześcijańskich " Czy naprawdę wierzysz? " i " Sprawa Chrystusa ". Warner Bros. planuje ponowne wprowadzenie do kin filmu, któremu towarzyszyć będzie prezentacja fragmentów. Planowane są również pokazy, czyli ostatniego odcinka 3. sezonu i pierwszego odcinka 4. sezonu serialu