Box Office USA: "Egzorcysta: Wyznawca" jedną z największych klap roku?

Aby odświeżyć serię Universal i Blumhouse zakupiło prawa do niej za. Tymczasemokazał się filmem, który fanom horrorów nie przypadł do gustu. W CinemaScore obraz zdobył ocenę C. W box offisie nie udało mu się wykonać planu minimum, czyli zdobyć 30 milionów dolarów.Według aktualnych szacunków studia Universalzarobił na otwarcie 27,2 mln dolarów. Wytwórnia może chwalić się, że jest to najlepsze otwarcie w historii cyklu. Jeśli jednak spojrzymy na liczbę sprzedanych biletów, a nie wpływy, to trudno mówić o udanym reboocie. Dwa pierwsze filmy cyklu startowały z lepszymi wynikami.Horrornie miał zbyt wielkiego wpływy na zainteresowanie Amerykanów innymi filmami. Wszystkie nowości z ubiegłego tygodnia poradziły sobie zaskakująco dobrze. Nawetstraciła tylko 55% wpływów, choć przecież jest bezpośrednią konkurencją dla produkcji BH.W pierwszej dziesiątce niespodziewanie znalazło się miejsce dla klasyki Disneya. Studio wprowadziło go do kin z okazji. W weekend zarobił znakomite 1,5 mln dolarów, dzięki czemu łączne wpływy wzrosły do 46,4 mln dolarów.Z kolei w dystrybucji limitowanejma kolejny hit. Campowa komedia muzyczna- 31,5 tys. dolarów. W sumie w 7 kinach zarobił ponad 220 tysięcy. A24 za dwa tygodnie wprowadzi musical do kin w całym kraju.W piątek nie będzie żadnej dużej premiery filmowej. A to dlatego, że do kin wejdzie zapis trasy koncertowej Taylor Swift . Wszyscy spodziewają się, że tytuł pobije