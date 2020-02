Box Office USA: "Ptaki Nocy" kasowym nielotem

Getty Images © Mark Wilson



Być może w niedzielę wieczorem Warner Bros. będzie mieć powody do zadowolenia, w końcujest jednym z oscarowych faworytów. Wcześniej jednak szefowie studia musieli przełknąć naprawdę gorzką pigułkę.fatalnie rozpoczęły swoją box office'ową przygodę. Obraz zarobił zaledwie 33,3 mln dolarów.Jest to wynik grubo poniżej oczekiwań specjalistów, którzy stawiali na otwarcie w przedziale 50-55 mln dolarów. Sam Warner Bros. był nieco ostrożniejszy, ale i tak przewidywał wynik o 12 milionów dolarów wyższy. Nie jest to co prawda najgorszy start filmu inspirowanego postaciami DC Comics (pozostaje "niedościgniony" z wpływami w wysokości 5,3 mln dolarów). Jednak w obrębie obecnego kinowego uniwersum DC Comics jest to absolutne dno. Dotychczas żaden film cyklu nie startował z pułapu niższego niż 50 milionów dolarów (miał 53,5 mln dolarów).Wydaje się, że najgorzej filmowi zrobiła kategoria wiekowa R.najbardziej spodobały się bowiem osobom poniżej 18 roku życia, którzy w CinemaScore wystawili ocenę A-. Niestety dla komiksowego widowiska niewielu opiekunów i rodziców pozwoliło nieletnim na odwiedzenie kin. Starsza widownia zachowała się zaś podobnie jak w przypadku większości tytułów o twardych kobietach i po prostu zignorowała film.są w zasadzie jedynym tytułem, który spisał się w mijający weekend słabo w amerykańskich kinach (ewentualnie można w tym gronie umieścić horror, który spadł z czwartego na siódme miejsce). Większość tytułów z pierwszej dziesiątki zanotowała niezwykle małe spadki (- 5%,- 8%). Na tym najbardziej skorzystało(spadek o 9%), które powróciło do pierwszej dziesiątki awansując z miejsca 11. na 8. Jest to o tyle imponujące, że film można już oglądać bez wychodzenia z domu.Tymczasem jeszcze przed weekendem do grona "setek" 2019 roku dołączyły. W ten sposób ich liczba wynosi obecnie 31 i chyba już nie ulegnie zwiększeniu. Oznacza to spadek z 34 "setek" w 2018 roku.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Na Walentynki studia przygotowały trzy duże premiery: kino familijno-przygodowe, horrorinspirowany popularnym serialem z lat 70.oraz opowieść o miłości