Box Office USA: "Skywalker" osłabł, ale obronił pozycję lidera

Za nami pierwszy weekend nowego roku, a jednak w pierwszej dziesiątce niewiele się nie zmieniło w porównaniu z ostatnim weekendem 2019 roku. Mamy jedną nowość, dwa filmy Sony na podium i wyraźne osłabnięcie tytułów Disneya, jednak na pozycji lidera pozostała dziewiąta częśćzdecydowanie wytracił tempo, jakie miał w okresie świątecznym, co widać wyraźnie porównawszy jego wyniki z. Przed tygodniem różnica między oboma widowiskami wynosiła 6 milionów dolarów na korzyść epizodu VIII. Teraz zwiększyła się do ponad 66 milionów dolarów.potrzebował 16 dni, żeby przekroczyć granicę 500 milionów dolarów. Tymczasempo 17 dniach w kinach do tego poziomu wciąż brakuj prawie 50 milionów dolarów.Spory spadek (o 1/3) zanotował też drugi z tytułów Disneya,. Weekendowe wpływy wystarczyły jednak, by film wyprzedził(441,2 mln dolarów) i awansował na czwarte miejsce wśród najbardziej kasowych animacji w historii amerykańskiego rynku kinowego (trzecie, jeśli nie liczyć ubiegłorocznego).Jedyną dużą nowością pierwszego weekendu 2020 roku był horror. I nie był to udany debiut dla studia Sony. Film uzyskał fatalną ocenę wśród widzów (w CinemaScore: F) i zarobił zaledwie 11,3 mln dolarów. Może się więc "pochwalić się" najsłabszym otwarciem pierwszego weekendu roku od dziewięciu lat i(10,6 mln dolarów).Sony chyba zdawało sobie sprawę, że z tym filmem będzie problem. Studio długo nie mogło się zdecydować na datę premiery.mogło wejść w sierpniu lub czerwcu ubiegłego roku. Ostatecznie jednak zdecydowano się na pierwszy weekend roku, ponieważ już od dekady horrory odnosiły tu sukcesy (np.:- 29,6 mln dolarów na otwarcie,- 33,7 mln). Termin być może pozwoli wytwórni coś tam na filmie zarobić (budżet wyniósł podobno 12-14 mln dolarów), ale z całą pewnością nie można mówić o sukcesie. Jest to trzecia znana marka (po), która w ostatnich 12 miesiącach okazała się niewypałem Sony.Na otarcie łez szefom Sony pozostaje fakt, że mają trzy tytuły w pierwszej piątce. Opróczsą to:na miejscu drugim ina miejscu trzecim.Z dobrymi humorami w nowy rok wchodzą natomiast szefowie A24 i Lionsgate'u. Tych pierwszych może cieszyć fakt, żejest już trzecim najbardziej kasowym tytułem studia na rynku amerykańskim. Lepiej sprzedały się tylko(49 mln dolarów) i(44,1 mln).Z kolei Lionsgate może świętować fakt, żetrafiło do pierwszej dziesiątki ich najbardziej kasowych tytułów w historii na rynku amerykańskim. To druga premiera 2019 roku, po, której udała się ta sztuka.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W najbliższy piątek w kinach zrobi się tłoczno od nowości. Swoją premierę będą bowiem miały: paranormalny dreszczowieci skierowana do żeńskiej publiczności komedia. W szerokiej dystrybucji pojawią się też znane z niektórych kin: dramat wojenny(do tej pory 2,2 mln dolarów na koncie) oraz inspirowany prawdziwą historią dramat(na razie 400 tys. dolarów na koncie).