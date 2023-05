Box Office USA: "Strażnicy Galaktyki 3" przerwali ponury trend Marvela

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 12-14 maja



W siedzibach Marvela i Disneya można dziś usłyszeć jeden wielki oddech ulgi. Po rozczarowującym starciesytuacja widowiska uległa dramatycznej poprawie. Według aktualnych prognoz ostatni film Jamesa Gunna dla Marvela zarobił w czasie drugiego weekenduA to oznacza mniejszy od zakładanego spadek - 49%. Tym samymprzerwali ponury trend widowisk Marvela, polegający na spadkach w okolicach 60% w czasie drugiego weekendu. Trend ten zdawał się tylko pogłębiać, bozaliczył 70-procentową redukcję wpływów. W sumieByć może jeszcze dziś pokona ostateczny wynik. Wystarczy, że rzeczywiste wyniki z weekendu będą o 900 tysięcy wyższe od obecnych szacunków.Tymczasem wszystkie nowości tygodnia wypadły fatalnie.na dzień dobry zgarnął tylko 6,5 mln dolarów. Jak na dłoni widać, że jest to jeden z tych sequeli, na które nikt nie czekał. Filmowi nie pomoże nawet obchodzony w Ameryce w niedzielę Dzień Matki.To, że- nowi film Roberta Rodrigueza Benem Affleckiem - w ogóle coś zarobił zakrawa na cud.miała straszne problemy ze znalezieniem dystrybutorów. Na targach w Berlinie część zagranicznych dystrybutorów była przerażona przedstawioną im wersją. Odbiór filmu w Ameryce nie jest lepszy. Niemal wszystkie recenzje są negatywne, a widownia w CinemaScore wystawiła mu słabiutkie C-. Mimo to według obecnych szacunków " Hypnotic . A to oznacza, że będzie to, czyli historia niezwykłej popularności równie zaskakującej porażki firmy produkującej smartfony, jest ostatnią z nowości w pierwszej dziesiątce. Film w limitowanej dystrybucji zarobił 740 tysięcy (choć inne źródła dają mu znacznie mniej - 473 tys. dolarów), co oznacza, że razem zwalczy o dziesiątą lokatę.W szerokiej dystrybucji miał się pojawić też film Tomasza Bagińskiego . Zainteresowaniem nim był tak niskie, że wiele kin w ostatniej chwili zrezygnowało z pokazywania go u siebie. Faktycznie trafił więc tylko do 586 kin, w których sale straszyły pustkami. Według obecnych szacunków film na otwarcie zarobił 535 tys. dolarów.W najbliższy piątek do kin trafi tylko jedna duża nowość -