Box Office USA: Aquaman i Mary Poppins ściągają do kin tłumy

Zgodnie z przewidywaniami, świąteczny tydzień był bardzo udany dla dwóch nowości ubiegłego tygodnia:. Dwa inne tytuły -też dobrze sobie poradziły, choć wyraźnie widać, że wzajemnie się osłabiły.Za to wszystko wskazuje na to, że wraz ze Świętami skończyła się moda na. Animacja była jedynym filmem w pierwszej dwudziestce, którego wpływy w porównaniu z ubiegłym weekendem spadły o połowę.straciły 40% wpływów,23%, a- 5%.Pozostałe filmy cieszyły się większą popularnością niż tydzień wcześniej. W pierwszej dziesiątce największe wzrosty zanotował(o prawie 40%),(o 24%) i(o 19%).Numerem jeden pozostał, który miał bardzo dobry cały świąteczny tydzień. W ciągu siedmiu dni zarobił 116 milionów dolarów. I od środy sprzedaje się lepiej od. Po dziesięciu dniach na koncie najnowszego widowiska sygnowanego logiem DC Comics jest 188,8 mln dolarów. W tym samym okresiezarobiła 171,9 mln dolarów. Granica 200 milionów powinna paść w poniedziałek. A przed końcem tygodnia pobity zostanie finalny wynik. Sukces ten to w dużej mierze zasługa kobiet powyżej 25 roku życia. Stanowiły one 1/5 całej widowni.Po rozczarowującym starcieudowadnia, że okres świąteczno-noworoczny to idealna pora dla musicali. W ciągu ostatnich siedmiu dni film zarobił znakomite 66,6 mln dolarów. W poniedziałek powinien osiągnąć granicę 100 milionów dolarów. Będzie to 32. premiera tego roku, której uda się ta sztuka. Jeśli otrzyma kilka nominacji do Oscarów, realna staje się szansa, byznalazła się w trójce najbardziej kasowych musicali wszech czasów.Biorąc pod uwagę 135-milionowy budżet wyniknie zachwyca. W ciągu siedmiu dniu obraz zarobił 45,1 mln dolarów i łącznie ma 66,8 mln dolarów. Co dziwne, mimo znakomitych recenzji i niewiele gorszych opinii widzów, widowisko nie zdołało utrzymać widzów będąc jednym z pięciu tytułów pierwszej dwudziestki, którego wpływy spadły, o czym wspominaliśmy już wyżej.Z kolei będący o tydzień dłużej i kosztujący o 45 milionów dolarów mniej niżzarobił podczas świątecznego tygodnia prawie tyle samo, co produkcja Paramountu - 39,1 mln dolarów. Z tego na sam weekend przypadło 18,3 mln dolarów. To wystarczyło, by animacja Sony została 31. premierą tego roku z łącznymi wpływami przekraczającymi 100 milionów dolarów.*Łączny wynik ze wznowieniem "Był sobie Deadpool"Dwie bożonarodzeniowe premiery niestety dla ich dystrybutorów nie zdołały zainteresować widzów. Adam McKay od czasu, kiedy zaczął robić filmy na poważne tematy, notuje dużo niższe wyniki. Przedżaden jego obraz nie miał otwarcia poniżej 25 milionów dolarów. Tymczasemjest pierwszym, któremu w weekend nie udało się dobić do 10 milionów. Film zarobił tylko 7,8 mln dolarów. Ponieważ jednak premierę miał w pierwszy dzień Bożego Narodzenia, to łączny wynik wynosi 17,7 mln dolarów. Dla McKaya nie jest to dobry wynik. Dla dystrybutora, firmy Annapurna, jest to już teraz najbardziej kasowy tytuł w historii. Jest to jednak pyrrusowe zwycięstwo. Budżetwynosi bowiem ok. 60 mln dolarów. Na taki wynik w amerykańskich kinach Annapurna nie może liczyć.Druga z premier od samego początku była skazana na porażkę. Sony z premedytacją zdecydowało się na wprowadzenie komediiw święta licząc, że coś tam zarobi na ogólnej tendencji do spędzania tego okresu przez Amerykanów w kinach. I nie pomyliło się. Po sześciu dniach na koncie filmu jest 19,7 mln dolarów. Biorąc pod uwagę 42-milionowy budżet i ocenę w CinemaScore D- należy to uznać za sukces.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Pierwszą premierą 2019 roku w amerykańskich kinach będzie nowy horror reżysera czwartej części Adama Robitela , pod tytułem