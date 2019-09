Box Office USA: Arystokraci z telewizji pokonali Rambo i Brada Pitta

Getty Images © Mark Wilson



W amerykańskich kinach w końcu zrobiło się ciekawie. Emocje zapewniły trzy duże premiery. Za sprawąpobity został rekord łącznych wpływów 38. weekendu roku. Po raz pierwszy w historii przekroczona została granica 120 milionów dolarów (według szacunków wpływy wyniosą ok. 125 mln dolarów). Dotychczas najlepszy był 38. weekend 2011 roku z wynikiem 118 milionów dolarów.Ku zaskoczeniu niektórych niepodzielnie w kinach panowało. I to pomimo faktu, że pokazy po godzinie 20:00 świeciły pustkami. Starsza widownia, która doskonale pamięta serial, tłumnie wybrała się za to na wcześniejsze seanse. Dzięki temu film zarobił na dzień dobry 31 milionów dolarów.Dla Focus Features jest to nowy rekord otwarcia (dotychczasowy wynosił 22,7 mln dolarów i został ustanowiony w 2015 roku przez). Jest to również pierwszy numer jeden studia od dziewięciu lat (ostatnim, któremu się udała ta sztuka, był).Przed weekendem wiele osób sądziło, żebędzie w stanie nawiązać równorzędną walkę z. Tak się jednak nie stało. Problemem okazało się kosmiczne widowisko, na które w większości wybrała się ta sama grupa demograficzna, która powinna być widzami najnowszego akcyjniaka z Sylvestrem Stallone'em . W efekcie film zajmie drugie albo trzecie miejsce zarobiwszy 19 milionów dolarów.Jest to otwarcie minimalnie lepsze od tego, jakie zanotował w styczniu 2008 roku. Biorąc jednak pod uwagę inflację oznacza to, że nowa część sprzedała mniej biletów. Film ma też gorszą ocenę w CinemaScore (B). Dla Lionsgate'u jest to dopiero piąte najlepsze otwarcie w tym roku. Na szczęście studio nie będzie stratne. Kupiło bowiem prawa do dystrybucji w USA i Wielkiej Brytanii za ok. 10 milionów dolarów. Producenci też nie powinni stracić nawet przy słabszych box-office'owych wynikach, ponieważ większość budżetu (szacowanego na 50 mln dolarów) pokryto ze sprzedaży licencji na dystrybucje do różnych krajów.Gorzej ma się sytuacja z, które prawdopodobnie pokona(obecne szacunki dają mu 19,2 mln dolarów). Budżet produkcji pierwotnie wynosił 80 milionów dolarów, a po dokrętkach wzrósł do 100 milionów. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że kosmiczne widowisko z Bradem Pittem podzieli los ubiegłorocznego. Tamten film również trafił do kin wkrótce po premierze na festiwalu w Wenecji i na otwarcie zarobił zaledwie 16 milionów dolarów, a łączne wpływy z amerykańskich kin wyniosły niecałe 45 milionów dolarów.Ponieważma mocno przeciętną ocenę wśród widzów (B- w CinemaScore), na "długie nogi" nie może liczyć. W takiej sytuacji przekroczenie 50 milionów dolarów będzie już pozytywną niespodzianką. Nie o takich wynikach zapewne marzyli twórcy. Z drugiej strony słabe oceny z pokazów testowych, które wymusiły dokrętki, oraz kilkukrotnie przekładana data premiery wskazują, że zarówno ludzie w 20th Century Fox jak i w Disneyu byli na taki obrót sprawy przygotowani.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Jak widać, nie ma w niej już. Podczas drugiego weekendu wpływy filmu spadły o ponad 71% i obraz z miejsca ósmego spadł na piętnaste.W najbliższy piątek sytuacja znacznie się uspokoi. Do kin trafi bowiem tylko jedna duża premiera - nowa produkcja DreamWorks Animation