Box Office USA: Guy Ritchie z rekordem otwarcia

Amerykanie mają długi weekend związany z poniedziałkowym świętem Memorial Day. W ostatnich latach ten okres upodobał sobie Disney na premiery swoich wysokobudżetowych widowisk. Jednak wszystkie okazały się box-office'owymi rozczarowaniami.zarobiła w cztery dni 42,7 mln dolarów (łącznie 93,4 mln),- 33,5 mln (łącznie 77,0 mln), a- 78,5 mln (łącznie 172,6 mln). Nawet, który wystartował z poziomu 103 mln dolarów, uważany jest za spory zawód. Początkowo wydawało się, że Guya Ritchiego pójdzie w ich ślady. Tym bardziej, że sam reżyser nie ma dobrej passy w amerykańskich kinach.zarobił tylko 45,4 mln dolarów przy budżecie w wysokości 75 milionów, a- 39,2 mln dolarów przy budżecie 175 milionów. Jednak nie po raz pierwszy okazało się, że internetowe burze nie przekładają się na opinię tych, którzy rzeczywiście chodzą do kina.jest sporym sukcesem zarówno Disneya jak i Ritchiego Baśniowe widowisko według obecnych szacunków zarobi podczas długiego weekendu ok. 111 milionów dolarów (Disney, tradycyjnie, ma niższe prognozy - 105 mln). A to oznacza piąte najlepsze otwarcie w Memorial Day i drugie najlepsze Disneya (za, do których należy rekord tego weekendu - 139,8 mln dolarów).W sam weekendzarobi, według wyliczeń studia, 86,1 mln dolarów. Jest to najlepsze otwarcie w dorobku reżysera. Co więcej, już teraz jest to trzeci najbardziej kasowy film w jego karierze. Tylko dwie częściuzyskały w Ameryce lepsze wynik.Wszystko wskazuje na to, że film będzie miał długie nogi. Osoby, którewidziały, są nim zachwycone. W CinemaScore dostał ocenę A. To zaś sugeruje, że widzowie będą widowisko polecać swoim znajomym.Tymczasemokazał się większym frontloaderem od swoich poprzedników. Podczas drugiego weekendu jego wpływy spadły o 57%, podczas gdy część pierwsza straciła 44,5%, a część druga 46,7%. Z drugiej stronyw niedzielę zostanie pierwszą odsłoną cyklu, której wpływy z amerykańskich kin przekroczyły 100 milionów dolarów. Jest to 11. premiera tego roku, której udała się ta sztuka. Jeszcze przed weekendem do tego elitarnego grona dołączyłTrwa zła passa filmów pomyślanych jako przeciwwaga dla wielkich letnich blockbusterów. Póki co wszystkie okazują się kasowymi porażkami. I dwa najnowsze tytuły doskonale wpisują się w ten smutny trend.po trzech dniach wyświetlania ma na koncie 7,5 mln dolarów. W tym roku tylko jedna premiera Sony w szerokiej dystrybucji zarobiła na dzień dobry mniej -, 6,9 mln dolarów. Straty studia będą jednak małe, ponieważ film kosztował naprawdę niewiele. Sony twierdzi, że 6 milionów dolarów. Portal Deadline podaje jednak, że budżet wyniósł 12 milionów.Tymczasem Annapurna po połączeniu sił z MGM wcale nie radzi sobie lepiej, niż kiedy samodzielnie wprowadzała filmy do kin.trafiła do kin po entuzjastycznym przyjęciu na festiwalu SXSW i po rewelacyjnych wynikach na pokazach testowych. Niestety w box-offisie nie widać podobnej ekscytacji. Film zajął dopiero szóste miejsce z wynikiem 6,5 mln dolarów. Jest to trzeci tytuł wprowadzany do kin pod sztandarami United Artists Releasing i zaledwie o 600 tysięcy wyprzedził zajmującego trzecie miejscePierwsza dziesiątka wygląda następująco:Tymczasem niespodziewanie ciekawie zrobiło się na rynku dystrybucji limitowanej. W dwóch kinach zadebiutował dokument. Zarobił w nich 103,7 tys. dolarów, co daje średnią na kino w wysokości 51,9 tys. dolarów. W tym roku tylkomoże pochwalić się lepszą średnią otwarcia.W najbliższy piątek do kin trafią trzy duże premiery: widowisko sf, biografia Eltona Johnaoraz thriller