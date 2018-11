Box Office USA: Illumination już świętuje Gwiazdkę

Getty Images © Mark Wilson



Amerykanie znów tłumnie wybrali się do kin. Wszystko wskazuje na to, że właśnie dobiega czwarty najlepszy 45. weekend w historii amerykańskiego box office'u. Wpływy ze sprzedaży biletów przekroczą 162 miliony dolarów.Za ten wynik odpowiada przede wszystkim animacja. Universal Pictures szacuje, że obraz zarobił w pierwszy weekend 66 mln dolarów. Jest to nowy rekord listopadowego otwarcia studia. Poprzedni należał do aktorskiegoi był o 11 mln dolarów gorszy (ale po uwzględnieniu inflacji, widowisko z Jimem Carreyem ma wynik lepszy - ok. 80 mln dolarów). Jest to też trzeci najlepszy start animacji w listopadzie. Jak również trzecie najlepsze otwarcie filmu Universal Pictures w tym roku.Jednak wśród produkcji Illumination Entertainmentjuż tak dobrze się nie prezentuje. Wynik 66 mln dolarów daje dopiero szóste miejsce w zestawieniu dziewięciu tytułów studia.wypadł słabiej m.in. od innej ekranizacji książki Dr. Seussa (70,2 mln dolarów).Tymczasemnie zwalnia tempa. Wpływy w drugi weekend spadły o niecałe 40% i już teraz jest 24. premierą tego roku, której wpływy przekroczyły 100 milionów dolarów.Pozostałe dwie premiery rozczarowały.zajęła co prawda miejsce na podium, ale na otwarcie zarobiła tylko 10,1 mln dolarów. Spośród wszystkich filmów wyprodukowanych przez Bad Robot dla Paramountu tylko jeden -- zarobił w pierwszy weekend mniej pieniędzy (9,2 mln dolarów). Ponieważ od widzów otrzymał w CinemaScore B, jest mało prawdopodobne, by był w stanie w USA zarobić chociaż tyle, ile wyniósł jego budżet, czyli 38 mln dolarów.mogła być dwa razy tańsza w realizacji niż, ale i tak nie uchroniło to filmu przed klapą. Obraz uplasował się na piątym miejscu zgarniając słabiutkie 8 milionów dolarów. Stanowi to zaledwie 18,6% budżetu filmu, a tym samym jest to jedna z większych finansowych porażek kinowych tego roku. A rzeczywistość może być jeszcze gorsza. Inne studia są przekonane, że Sony zawyżyło szacunki i w rzeczywistości otwarciewyniesie ok. 7,7 mln dolarów.Spośród starszych tytułów na uwagę zwracają niewielkie spadki(tym razem tylko o 27%) i bardzo duże spadki(o 64%). Z koleiz wynikiem 206,2 mln dolarów awansował na 12. miejsce wśród najbardziej kasowych tytułów studia Sony. W weekend wyprzedził m.in. drugą część " Niesamowitego Spider-Mana Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:W najbliższy piątek znów czeka nas ostra walka o widza. Warner Bros. wprowadzi. 20th Century Fox zaprezentuje nowy film reżysera, inspirowany brytyjskim serialem z 2002 roku,. Zaś Paramount ma w planach komedię z Markiem Wahlbergiem