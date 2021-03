Box Office USA: Kina kontra "Raya i ostatni smok" 1:0

Za nami jeden z najlepszych weekendów w amerykańskich kinach w czasach pandemii. Kina w Nowym Jorku są znów czynne i choć sale mogą być zajęte zaledwie w 25%, to i tak na łączne wpływy miało to pozytywny wynik.Jednak po pierwszym miejscu wcale tego nie widać. Disnejowska " Raya i ostatni smok " uzyskała otwarcie dużo skromniejsze od zakładanego. Szczególnie w kontekście rekordu " Toma i Jerry'ego " sprzed tygodnia. Tamten film zarobił 14,1 mln dolarów, a " Raya i ostatni smok " zaledwie 8,6 mln dolarów.Ktoś mógłby powiedzieć, że stało się tak dlatego, że film można oglądać bez wychodzenia z domu. To jednak nie jest żadne usprawiedliwienie. " Tom i Jerry " również są dostępni w domach. Co więcej, abonenci HBO Max mogą film oglądać za darmo. Tymczasem w przypadku " Rayi " sam abonament Disney+ nie wystarczy, trzeba jeszcze dopłacić 30 dolarów za możliwość jej obejrzenia.Głównym powodem słabego wyniku filmu Disneya jest bunt kin. Sieci kinowe domagały się od studia lepszych warunków, skoro wytwórnia nie przestrzega okna dystrybucyjnego i od razu wprowadził film na platformę streamingową. Na takie ustępstwa poszło Warner Bros. Disney jednak trwał przy swoim i na żadne ustępstwa się nie zgodził. W efekcie wiele kin, w tym trzecia największa sieć w USA Cinemark, sieć Harkins oraz kanadyjski Cineplex, odmówiły pokazywania filmu w swoich kina. To dlatego " Rayę i ostatniego smoka " można oglądać w zaledwie 2045 miejsc, podczas gdy " Tom i Jerry " dostępny jest w 2563 kinach.Druga z dużych premier - " Ruchomy chaos " - miała weekend o wiele gorszy. Film, który już na etapie produkcji miał sporo problemów (pierwotna wersja została przez Lionsgate odrzucona jako niemożliwa do pokazania publiczności), nie poradził sobie w kinach zarabiając zaledwie 3,8 mln dolarów. Nie pomogła obecność w salach premium i kinach IMAX.Z drugiej strony wynik ten jest swoistym samospełniającym się proroctwem. Projekt rozwijany był za czasów innego kierownictwa studia i nikt z nowych decydentów nie chciał wziąć go pod swoją kuratelę. Traktowane przez studio jak zgniłe jajko, tym też się okazało w box offisie. A mogło być inaczej. Choć bowiem " Ruchomy chaos " ma złe recenzje, to przez widzów został cieplej przyjęty. Jego ocena w CinemaScore to solidne B.W kinach pojawiła się jeszcze jedna nowość - " Boogie ". Obrazowi udało się przekroczyć milion dolarów wpływów na otwarcie (1,2 mln dol.). To wystarczyło do zajęcia czwartego miejsca. Wydaje się jednak, że zainteresowanie nim szybko wygaśnie, ponieważ w CinemaScore uzyskał słabą ocenę C+.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco: