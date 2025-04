Box Office USA: Kina odżyły! "Minecraft: Film" z rekordem otwarcia

Filmy 2025 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



# Tytuł zarobił w sumie

otwarcie liczba kin

premiera VOD

budżet

1

Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat

$199,1 $88,8 4,105 14.02 - $380 2 Minecraft: Film

$157,0 $157,0 4,263 4.04 - $150

Box office USA: 28-30 marca 2025



Warner Bros. ogłosił dziś zrewidowane szacunki dotyczące otwarcia widowiska. Według studia film zarobił na dzień dobry 157 milionów dolarów.A to oznacza, żePo trzech dniach (technicznie czterech) jest to już. Poprzedni rekord – należący do– został pobity aż o 77 milionów dolarów.Drugą najlepszą nowością okazał się ciąg dalszy piątego sezonu serialu, który wszedł pod tytułem. Seanse zarobił 6,7 mln dolarów, co jest wynikiem o 5 mln dolarów gorszym od tego, co zgarnęły przed tygodniem pierwsze odcinki piątego sezonu.W pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze miejsce dla, którego współreżyserem jest gwiazda " Stranger Things Finn Wolfhard . Film jednak nie został zauważony przez widzów i zarobił na otwarcie tylko 1,8 mln dolarów.Po zdecydowanym zwiększeniu liczby kin do pierwszej dziesiątki trafił zaś nowy film z Billem Murrayem . Wpływy wyniosły 1,6 mln dolarów.Za tydzień do kin trafią aż cztery duże tytuły. Czy któryś z nich ma realną szansę nawiązać walkę z " Minecraft: Film "? Oto kandydaci: thriller sensacyjny, czyli nowe dzieło twórców " Civil War ". Nowy thriller od autora " Śmierć nadejdzie dziś ", czyli. A dla chrześcijańskich rodzin biblijna animacja".