Box Office USA: Kobiety ratują kina. "One of Them Days" numerem 1

Box office USA 17-19 stycznia



Na ratunek kinom przybyły kobiety, które w zaskakująco dużej liczbie pojawiły się na seansach komedii. Aktualne szacunki dają filmowi zwycięstwo w sam weekend. Dane mówią o kwocie między 11,6 mln dolarów a 12,5 mln dolarów.Film podoba się widzkom (kobiety stanowią ponad 64% widowni tej komedii). W CinemaScore otrzymał świetną ocenę A-. To jednak nie wystarczyło do zmotywowania większej grupy do wybrania się na niego do kin. Mimo to wyniki już teraz przekraczają prognozy czterodniowe " One of Them Days " (które mówiły o wpływach w okolicach 8-10 mln dolarów).Druga z dużych nowości weekendu rozczarowała zarówno widzów, którzy wystawili jej ocenę C-, jak kiniarzy, bo zarobiła mniej od oczekiwań. Chodzi o horrorw reżyserii Leigh Whannella Ma on na swoim koncie świetnie przyjęty przez widzów film, który na dwa tygodnie przed lockdownem w 2020 roku zarobił na otwarcie fantastyczne 28,2 mln dolarów. " Wolf Man " zarobi zapewne niewiele więcej w ciągu całej swojej bytności w kinach. Na dzień dobry zgarnął bowiem tylko 10,6 mln dolarów.Pierwszy długi weekend za najbardziej udany mogą uznać twórcy produkcji familijnych.zanotował spadek w wysokości 19% i wszystko wskazuje na to, że czterodniowe wpływy będzie miał wyższe niż " One of Them Days ".stracił 24%. Zaś, która właśnie w skali całego globu przekroczyła miliard dolarów, straciła zaledwie 7%.W najbliższy piątek Lionsgate spróbuje wywalczyć drugi w tym roku numer 1, tym razem z wyreżyserowanym przez Mela Gibsona thrillerem. Na widzów czeka też nowy Steven Soderbergh . Dla chrześcijańskiej widowni Angel Studios przygotowało dramat. A na fanów anime czekają