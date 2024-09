Box Office USA: Lato Disneya! 600 milionów "Deadpoola & Wolverine'a"

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Disney odbił się od dna. Lider lata wśród wytwórni

Box office USA 30 sierpnia - 1 września



Nie inaczej było w tym roku. Najlepsza z nowości –– zadebiutowała dopiero na czwartym miejscu. Film zbiera bardzo dobre oceny wśród widzów (A w CinemaScore), ale jest ich niewielu. Na otwarcie zarobił bowiem zaledwie 7,2 mln dolarów.Drugą, zarazem ostatnią, nowością w pierwszej dziesiątce jest horror studia Blumhouse dla Sony. Film przepadł w kinach zarabiając na dzień dobry 3,7 mln dolarów. Dużo więcej nie zgarnie, gdyż uzyskał słabą ocenę wśród widzów: C+ w CinemaScore.Na czele pozostał. Widowisko Marvela zaliczyło zaledwie 17-procentowy spadek wpływów i nie miało najmniejszych problemów w utrzymaniu pozycji lidera. Dodatkowo w poniedziałek zostanie 16. filmem w historii z wpływami w wysokości 600 milionów dolarów.Koniec lata okazał się najbardziej udany dla filmu. Mimo jego obecności na platformach streamingowych zanotował ażsprzedaży biletów. Jeszcze większy wzrost zanotowało(+36%), to jednak nie wystarczyło, by animacja utrzymała się w Top 10 (zajęła 11. miejsce).Znamy już szacunkowe wyniki z całego okresu kinowego lata.. Oznacza to podwojenie wyniki z ubiegłego roku (692 mln dolarów), który był najgorszym latem (nie licząc pandemii) od wielu, wielu lat.Na dalekiej drugiej lokacie wylądował. Jego filmy zarobiły. Porównując do Disneya jest to wynik mizerny, jednak dla studia tegoroczne lato i tak jest lepsze od ubiegłorocznego, kiedy to zgarnęło 616 mln dolarów.Trzecie miejsce zajęłoz kwotą. Czwarty jest. Po fantastycznej wiośnienie miał latem żadnych hitów i jego filmu zarobiły w kinach tylkoWarner jednak szybko spróbuje się odkuć. Już w piątek do kin wchodzi jego widowisko. Jedyną konkurencją jest horror od przyrodnich braci Roberta Eggersa , który wprowadzi A24.