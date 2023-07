Box Office USA: Misja niewykonana. Tom Cruise poniżej prognoz

Filmy 2023 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 14-16 lipca



Mimo gorszego od prognoz startu przyszłość widowiska wcale nie wygląda źle. Wystarczy spojrzeć na, które miało fatalny start, jednak wysokie oceny od widzów sprawiły, że w kolejnych tygodniach dzielnie odrabia zaległości. W tym tygodniu animacja Pixara pokonała końcowe osiągnięcia(118,3 mln dolarów) i(123,1 mln).A startwcale nie jest zły. W rzeczy samej! Dotychczas najlepszym wynikiem mogła pochwalić się druga część, której pomógł Memorial Day - 78,8 mln dolarów. Jeśli chodzi o sam weekend, to tu rekord wciąż należy do- 61,2 mln dolarów.Jednak prawdziwym bohaterem weekendu jest niezależna produkcjaW czasie drugiego weekendu film zarobił 27 milionów dolarów. A to oznacza. Jest to największy wzrost w historii drugiego weekendu w okresie nieświątecznym dla filmu w szerokiej dystrybucji. Cztery tytuły miały większe wzrosty (w tymrekordowe +76%), ale wszystkie debiutowały w okolicach Bożego Narodzenia.Co ciekawe, nie wszyscy fanicieszą się z kasowego sukcesu. Niektórzy oskarżają zwolennikówo sabotaż polegający na wykupywaniu całych seansów. W ten sposób film puszczany jest przy pustych salach, podczas gdy prawdziwi fani nie są w stanie wejść na seans, bo biletów brak. Mainstreamowe media twierdzą z kolei, że bilety wykupują skrajnie prawicowe organizacje, właśnie w celu podbicia wyniku.Z kolei sieć AMC musiała w mediach społecznościowych bronić się przed oskarżeniami innej grupy fanów, którzy twierdzili, że sieć sabotuje film i nie chce go puszczać w swoich kinach.Jak na film, którego budżet wyniósł niecałe 15 milionów,wyrasta na największą niespodziankę roku.Nie jest to jedyny tani film, który robi w kinach furorę. Kosztujący zaledwie 16 milionów dolarówco prawda stracił 61% procent w porównaniu do otwarcia, ale już jego łączne wpływy są lepsze od finalnego osiągnięcia dwóch części cyklu. W nadchodzącym tygodniu. Czy uda mu się pokonać? Po dziesięciu dniach traci do dwójki 2 miliony dolarów.Dwie duże premiery planowane są na najbliższy piątek. To