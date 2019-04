Box Office USA: Najgorsza kinowa Wielkanoc od 14 lat

Getty Images © Mark Wilson



W Stanach Zjednoczonych, przeciwnie do Polski, Wielkanoc jest zazwyczaj okresem box-office'owej bonanzy. Nie tym razem. Łączne wpływy ze sprzedaży biletów nie przekroczą 110 milionów dolarów. A to oznacza, że będzie to najgorszy weekend z Wielkanocą od 2005 roku.Dystrybutorzy dwóch z trzech dużych premier mogą jednak być zadowoleni. Ich filmy zaprezentował się w tych trudnych warunkach bardzo dobrze. Numerem jeden został kosztujący zaledwie 9 milionów dolarów horror. Film już generuje zysk, ponieważ w pierwszy weekend zarobił 26,5 mln dolarów.Jest jednak łyżka dziegciu.ma najsłabsze otwarcie spośród wszystkich horrorów uniwersum "Obecności". Do tej pory tytuły tego cyklu na otwarcie przekraczały granicę 30 milionów dolarów. Na pocieszenie pozostaje fakt, że film uzyskał wśród widzów ocenę B-, czyli lepszą od tej, jaką wystawiono(C).Solidnie poradził sobie również dramat inspirowany prawdziwą historią. Obraz zarobił w weekend 11,1 mln dolarów. Ponieważ jednak miał premierę w środę, to łącznie na koncie jest już 14,6 mln dolarów. Jest to najlepszy start chrześcijańskiej produkcji od czasuw marcu ubiegłego roku (17,1 mln dolarów na otwarcie, 83,5 mln w sumie).Tymczasemdołączyły do listy premier tego roku, których łączne wpływy z amerykańskich kin przekroczyły 100 milionów dolarów. Dla produkcji Warner Bros. jest to oczywiście bardzo dobra wiadomość, ponieważ film kosztował w okolicach 100 milionów. Dla Disneya jest to tylko niewielkie osłodzenie porażki. Budżet widowiska Tima Burtona szacuje się bowiem na 170 milionów dolarów.Warto też zauważyć, żeosiągnęła 400 milionów dolarów. Jest to siódmy tytuł MCU, któremu udała się ta sztuka. Co jeszcze ciekawsze, widowisko zanotowało wzrost wpływów o 9% w porównaniu do wyniku poprzedniego weekendu. A wszystko to na tydzień przed premierąJeśli ktoś sądził, że po słabym początku kolejne tygodnie będą udane dla, ten musi być mocno rozczarowany wynikami komiksowego widowiska. Obraz stracił bowiem 2/3 swoich wpływów z otwarcia i z miejsca trzeciego spadł na dziesiąte.Mocny cios zaliczył również Disney, którego ósmy dokument prezentowany w ramach cyklu Disneynature nie zdołał nawet debiutować w pierwszej dziesiątce.wylądowały dopiero na 12. miejscu z wpływami w wysokości 2,3 mln dolarów. Jest to wynik dwukrotnie niższy od dotychczas najsłabszego otwarcia cyklu, które zaliczyło w 2015 roku. Może też być pierwszym, którego łączne wpływy nie przekroczą 10 milionów dolarów.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Za tydzień do kin wejdzie jedna premiera, ale za to jaka - wspomniane już komiksowe widowisko