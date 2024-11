Box Office USA: Nastała era Glicked! "Wicked" i "Gladiator II" przyciągają tłumy

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 22-24 listopada



Wielkim triumfem okazało się. Universal szacuje wynik otwarcia na 114 milionów dolarów. To oznacza, żeCo jeszcze bardziej imponujące – wystarczyły tylko trzy dni (plus pokazy przedpremierowe w poniedziałek i czwartek), by(szóstą po uwzględnieniu inflacji). To wynik naprawdę oszałamiający, na którym cieniem kładzie się tylko prognoza dająca filmowi na otwarcie w okolicach 120 milionów dolarów.Po raz pierwszy od bardzo dawna Amerykanie tłumnie wybrali się także na film Ridleya Scotta . Aktualne szacunki mówią o tym, żena otwarcie zarobił 55,5 milionów dolarów. Jeśli ten wynik się utrzyma, to będzie to(58,0 mln dolarów).Oczywiście i w tym przypadku prognozy przed premierą były wyższe. Spodziewano się otwarcia powyżej 60 milionów dolarów. Oba filmy jednak mają przed sobą długi weekend związany z Dniem Dziękczynienia, gdzie jedyną realną konkurencją będzie dla nich animacja, której pierwsze pokazy zaplanowane są na wtorkowe popołudnie.W cieniu dwóch wielkich nowości do kin trafiła jeszcze jedna premiera. Angel Studios postanowiła zadbać o chrześcijańską widownię i zaproponowało jej film biograficzny. Historia niemieckiego pastora, który postawił się nazistom zachwyciła widownię uzyskując w CinemaScore ocenę A. Niestety dla studia nie było ich zbyt wielu. Film zarobił na dzień dobry 5,1 mln dolarów.Ponieważ w czwartek przypada w Ameryce Dzień Dziękczynienia, to duże premiery wejdą do kin już w środę. W tym roku Hollywood ma tylko jedną nowość na to święto, wspomnianą już wyżej. Mimo to wszyscy spodziewają się, że może w tym roku paść rekord wpływów w czasie długiego weekendu Dziękczynienia.