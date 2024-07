Box Office USA: Nokaut! "Deadpool & Wolverine" rekordowy

Filmy 2024 roku z wpływami powyżej 100 mln dolarów



Box office USA 26-28 lipca



Według aktualnych szacunkówzarobi na otwarcie co najmniej 205 milionów dolarów.Jest to również(dotychczasowym rekordzistą był- 191,8 mln dolarów), jak również w karierach Shawna Levy'ego Hugh Jackmana , czyli reżysera i gwiazd widowiska " Deadpool & Wolverine ".W sumie jest to. I dziewiąty film, który na dzień dobry zgarnął co najmniej 200 milionów dolarów. Sześć z nich to produkcje Marvela.Udało się to osiągnąć między innymi dlatego, że Amerykanie wybrali się na film całymi rodzinami. Mimo że " Deadpool & Wolverine " ma kategorię wiekową R, to ażA to nie koniec dobrych wiadomości dla Disneya.po tym, jak zarobiło w ten weekend 8,3 mln dolarów,Świetne nastroje panują też w siedzibie Universal Pictures.już ma na swoim koncie 154 mln dolarów, podczas gdy w tym samym czasiezarobił 95 milionów. Z koleinie mają najmniejszych kłopotów z osiągnięciem 300 milionów dolarów. Granica padnie do końca przyszłego tygodnia.W pierwszej dziesiątce znalazło się miejsce dla jeszcze dwóch, dużo skromniejszych nowości. Na ósmej pozycji debiutuje komedia dla żeńskiej publicznościzarobiwszy milion dolarów. Z kolei tollywoodzki akcyjniakzgarnął pół miliona dolarów, co wystarczyło do zajęcia dziesiątej lokaty.Pierwszymi dużymi nowościami sierpnia będą za tydzień: nowy Shyamalan , familijna produkcja z Zacharym Levim oraz skierowany do chrześcijańskiej widowni, inspirowany prawdziwymi wydarzeniami