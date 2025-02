Box Office USA: Nowy Kapitan Ameryka już z najlepszym wynikiem roku!

Zwiastun filmu "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat"

Box office USA: 14-16 lutego 2025



Jeśli ktoś oczekiwał finansowej klapy widowiska Marvela, podobnej do tej, jaką zaliczyło w 2023 roku, ten się mocno rozczarował. Anthony Mackie spełnił pokładane w nim nadzieje i sprawił, że już jutro (a najpóźniej we wtorek)Aktualne szacunki mówią o tym, że na koniec niedzieli " Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat " będzie miał na swoim koncie 88,5 mln dolarów. Tym samy już teraz jest najbardziej kasową premierą tego roku, o 22 mln dolarów wyprzedzając animacjęOczywiście w kontekście całego MCU otwarcie nowego " Kapitana Ameryki " należy do jednych z najniższych. Mimo to pokonał m.in. pierwszego " Kapitana Amerykę ", który na dzień dobry zgarnął w USA 65,1 mln dolarów.Drugie miejsce należy również do premiery. Choć jest to nowość wyłącznie na rynku amerykańskim.na świecie pojawił się jeszcze w listopadzie ubiegłego roku, jednak w Ameryce postanowiono pokazać go dopiero teraz, na Walentynki. Start jest przyzwoity – jak na amerykańskie warunki, gdzie seria ta nigdy do popularnych nie należała. Według aktualnych szacunków zarobił 13 milionów dolarów. To wynik o 2 mln dolarów lepszy od dwójki, ale o 5 mln słabszy od jedynki.Niespodziewanie wysoko, bo aż na piątym miejscu wylądowała chińska animacja. Film miła absurdalnie udany trzeci weekend w Chinach, gdzie zarobił 273 mln dolarów (czyli o 4% więcej niż przed tygodniem) i ma już łącznie na swoim koncie 1,63 mld dolarów, co czyni z niego aktualnie 11. najbardziej kasowy film w historii kina.W Ameryce nie było aż tak dobrze. Niemniej jednak 7,3 mln dolarów na otwarcie to wynik, jakiego chińska produkcja w USA nie widziała już od bardzo dawna.W pierwszej dziesiątce znalazło się jeszcze miejsce dla jednej nowości – historycznego widowiska akcji z Indii. Film zajął dziesiąte miejsce zgarniając na dzień dobry 1,8 mln dolarów.Także starsze tytuły mogą uznać te Walentynki za udane. Najbardziej skorzystał horror, któregoi wyniosły 10 mln dolarów.W najbliższy piątek do amerykańskich kin wejdzie nowy horror na podstawie prozy Kinga oraz inspirowany prawdziwą historią chłopca cierpiącego na wrodzoną łamliwość kości –