Box Office USA: Ralph Demolka nie oddał prowadzenia

Po Święcie Dziękczynienia w amerykańskich kinach robi się bardzo spokojnie. W tym tygodniu do kin weszła tylko jedna duża nowość, a na najbliższy piątek nie zaplanowano żadnej premiery (jeśli nie liczyć ponownego wprowadzenia do kin). Widzowie i kiniarze zbierają siły przez sezonem bożonarodzeniowym, kiedy to na przestrzeni 12 dni dystrybutorzy wprowadzą aż 11 dużych tytułów.W tym tygodniu jedynie Sony zdecydowało się na wprowadzenie nowego filmu. Ale jest to tani, kosztujący niecałe 10 milionów dolarów (Deadline podaje jeszcze mniejszy budżet - 6 mln dolarów) horror. Widzowie nie byli pod wrażeniem (ocena w CinemaScore to słabiutkie C-), jednak film zarobił więcej, niż się tego spodziewano, bo 6,5 mln dolarów. Zapewne szybko zniknie z pierwszej dziesiątki, mimo to studio powinno wyjść na swoje.Tymczasem niespodziewanie bardzo ciekawie zapowiada się walka o pierwsze miejsce. Wydawało się, żebez większych problemów utrzyma się na szczycie naszego zestawienia aż do połowy grudnia. Jednak animacja Disneya szybciej traci widzów od konkurencyjnego. Przed tygodnie oba filmy dzieliło prawie 26 milionów dolarów. Teraz przewagaspadła do 8 milionów dolarów.okazał się na tyle bezwzględny, że już zepchnął z drugiego miejsca. Ten film podobnie jak jego poprzednik, szybko traci widzów. A to oznacza, że rekordzista otwarcia uniwersum Rocky'ego może nie zostać jego najbardziej kasowych tytułem.A wracając jeszcze na chwilę do. Animacja Disneya została 27. premierą tego roku, której wpływy przekroczyły 100 milionów dolarów.Amerykańska widownia nie poczuła magii najnowszej odsłony cyklu Wizarding World. Weekendowy spadek wpływów wyniósł aż 62%. Na razie na konciejest 134,3 mln dolarów. Dla porównania, po w ciągu 17 dni pierwsza część uzbierała 183,1 mln dolarów.Większość pozostałych tytułów w pierwszej dziesiątce zanotowała spadki w przedziale 40-49%. Wyjątkiem jest tylko, którego wpływy zmniejszyły się ledwie o 29%. To jednak nie powinno dziwić. Obraz uzyskał od widzów najwyższą możliwą ocenę - A+.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Jak już pisaliśmy powyżej, w najbliższy piątek nie będzie żadnych dużych nowości. W około tysiącu kin pojawi się ponownie. Za to w limitowanej dystrybucji powinno być ciekawej. Do wybranych kin trafią bowiem: Saoirsą Ronan oraz