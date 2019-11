Box Office USA: Rekordowa "Kraina lodu II"

Po kilku rozczarowujących tygodniach w amerykańskich kina znów zrobiło się tłoczno. A wszystko to za sprawą kolejnej disnejowskiej premiery, animacji. Film przyciąga tłumy i Disney twierdzi, że na otwarcie zarobi 127 milionów dolarów. Jednak większość w Hollywood jest przekonana, że jak zwykle wytwórnia podaje bardzo zachowawcze wyniki. Ich zdaniem obraz zgarnie ok. 130,7 mln dolarów.Jest to wynik prawie dwa razy lepszy od tego, jaki uzyskała pierwszaw 2013 roku (67,4 mln dolarów). Tylko dwie animacje w historii miały wyższe wpływy na otwarcie:(182,7 mln dolarów) i(135,1 mln dolarów). Jest to równie nowy listopadowy rekord otwarcia Disneya (dotychczas najlepszym wynikiem mógł się pochwalić- 122,7 mln dolarów) oraz piąty najlepszy wynik pierwszego weekendu w historii listopadowych premier.zalicza też czwarte najlepsze otwarcie w tym roku i jest 24. premierą, która w 2019 r. przekroczyła granicę 100 milionów dolarów.Na trzecim miejscu wylądowała druga z dużych premier tygodnia, film biograficzny z Tomem Hanksem w roli głównej. Biorąc pod uwagę 45-milionowy budżet 13,5 mln dolarów na otwarcie należy uznać za całkiem solidne. Na 17 filmów Sony, które trafiły w tym roku do kin, jest to siódmy najlepszy początek.Poniżej oczekiwań wypadł za to thriller sensacyjny z Chadwickiem Bosemanem w roli głównej. Po trzech dniach na koncie jest zaledwie 9,3 mln dolarów. To wynik tylko o pół miliona lepszy od otwarcia poprzedniej premiery studia przed pięcioma tygodniami,. Studio STX musi liczyć na to, że w kolejnych tygodniach obraz będzie notował małe spadki.Tymczasemostatecznie stają się jedną z bardziej spektakularnych klap tego roku. Po słabym otwarciu film stracił 62% i zajmie ósme (a może nawet dziewiąte) miejsce.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Za tydzień do kin trafią dwie duże premiery. Pierwszą będzie kryminał, który na pokazach specjalnych w sobotę i niedzielę robił furorę zarabiając 2 miliony dolarów. Drugim jest wariacja na temat historii Bonnie i Clyde'a pod tytułem