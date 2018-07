Box Office USA: Sequele rządzą w amerykańskich kinach

Getty Images © Mark Wilson



Na portalach ludzie może i narzekają na odcinanie kuponów przez Hollywood i powtarzanie w kółko tych samych historii. Kiedy jednak przychodzi do kupowania biletów, widzowie najchętniej wybierają kontynuacje sprawdzonych produkcji. Wystarczy spojrzeć na pierwszą piątkę amerykańskiego box office'u w tym tygodniu. Wszystkie miejsca zajmują sequele.Pierwsza pozycja jest jednak pewną niespodzianką. Przed weekendem analitycy spodziewali się, żeprzegra rywalizację o pierwsze miejsce z kontynuacją musicalu. Tymczasem obraz sprzedał się nieco lepiej od prognoz i z wynikiem 35,8 mln dolarów okazał się zwycięzcą.To dobra wiadomość dla Denzela Washingtona , którego dwa ostatnie, artystycznie ambitniejsze obrazy, sprzedały się dość przeciętnie.osiąga wyniki do jakich aktor nas przyzwyczaił nas w tym wieku. Sequel ma minimalnie lepszy start od części pierwszej, która finalnie była w stanie przekroczyć 100 milionów dolarów (101,5 mln). Czystać na powtórzenie tego wyczynu? Z jednej strony widzowie są zadowoleni z tego, co otrzymali. W CinemaScore otrzymał ocenę A. Sugeruje to, że ci, którzy film już widzieli, będą go polecać swoim znajomym. Z drugiej strony do kin zaraz wejdzie kolejna część, która skierowana jest do tego samego odbiorcy i powinna zanotować solidne otwarcie. To oczywiście niekorzystnie odbije się na wynikach filmu z Washingtonem Tymczasemosiągnęła wynik w dolnych granicach przedweekendowych prognoz. Fanki filmu tłumnie wybrały się na niego w piątek, ale już w sobotę zainteresowanie mocno spadło. To dlatego nie udało się obrazowi zająć pierwszego miejsca. Wpływy w wysokości 34,4 mln dolarów wystarczyły tylko na pozycję nr 2.Studio oczywiście liczy, że obraz będzie miał "długie nogi". Pierwsza część dziesięć lat temu wystartowała z poziomu 27,8 mln dolarów, a zakończyła pobyt w kinach z wynikiem 144,1 mln dolarów. Portal Box Office przewiduje, że aż tak dobrze sequel sobie nie poradzi, jednak wynik w granicach 100 milionów dolarów jest jak najbardziej w zasięgu.Trzecią dużą premierą tygodnia jest. Obraz podczas pierwszego weekendu zgarnął 3,5 mln dolarów. Jest to wynik dokładnie po środku tego, co produkcje Blumhouse'a wprowadzane samodzielnie przez to studio są w stanie osiągnąć. Niemal dokładnie tak samo wystartowałoprzed trzema laty. Obraz zakończy swój pobyt w kinach z wpływami w wysokości 7,2 mln dolarów. To oczywiście oznacza, że Blumhouse i tak na filmie zarobi. Jego budżet wyniósł bowiem zaledwie milion dolarów.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Dwie duże premiery najbliższego weekendu to: film akcjioraz animacja. Do szerokiej dystrybucji powinien też trafić kolejny film z tegorocznego festiwalu Sundance . Obraz zadebiutował w 14 kinach w ten weekend i zarobił całkiem niezłe 332,5 tys. dolarów co daje średnią w wysokości 23,8 tys.dolarów.