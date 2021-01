Box Office USA: Wonder Woman niknie w oczach

W Ameryce właśnie rozpoczęła się nowa fala zachorowań na COVID-19 wywołana spotkaniami towarzyskimi w okolicach świąt Bożego Narodzenia. W efekcie grubo ponad połowa kin pozostaje zamknięta. Zaś tam, gdzie wciąż są otwarte, panują pustki.W ten sposób " Wonder Woman 1984 " po raz kolejny zanotowała spory spadek wpływów (o 45%). W miniony weekend według źródeł Warnera komiksowe widowisko zarobiło już tylko 3 miliony dolarów. To daje w sumie 32,6 mln dolarów. Z takim wynikiem nie wydaje się prawdopodobne, by nawet obdarzona supermocami Wonder Woman była w stanie prześcignąć 58 milionów dolarów, jakie zgarnął latem " Tenet ".Starsze tytuły radziły sobie dużo lepiej, ale trzeba pamiętać, że ich widownie są znacznie mniejsze. " Come Play " zanotowało na przykład wzrost wpływów o 61%, co jednak nie wystarczyło, by weekendowe wpływy przekroczyły 100 tys. dolarów (wyniosły 95 tys.). Lepiej niż przed tygodnie wypadła też " Wojna z dziadkiem " (wzrost o 17%). Pozostałe filmy z pierwszej dziesiątki zanotowały spadki od 4% do 29%.