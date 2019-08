Box Office USA: Wulgarni chłopcy koszą kasę

Getty Images © Mark Wilson



W Ameryce trwa jeden z najsłabszych dla kin okresów, który tradycyjnie kończy się po Święcie Pracy. W tym czasie widownia znacznie się kurczy, a dystrybutorzy wprowadzają do kin głównie filmy, na których im szczególnie nie zależy lub też takich, których nigdzie indziej nie można było wpasować. I mało kogo obchodzi, jak duża jest konkurencja. Efektem tego jest aż pięć premier w tym tygodniu. Choć tylko cztery z nich zdołały zadebiutować w pierwszej dziesiątce.Oczywiście nawet w takiej sytuacji znajdą się dystrybutorzy, którzy potrafią niesprzyjające okoliczności przemienić w sukces. Tak uczyniło Universal Pictures. To właśnie komedia z kategorią R tego studia niespodziewanie zadebiutowała na pierwszym miejscu.zarobili 21 milionów dolarów, co spokojnie wystarczyło do pokonania konkurencji. Dla porównania w kwietniu ubiegłego roku Universal wprowadził komedię, która zarobiła na otwarcie podobną kwotę, bo 20,6 mln dolarów. Wtedy jednak pozwoliło to zająć jedynie najniższy stopień podium. Teraz zaś Universal może się chwalić, że podobnie jak Disney, sześć jego premier w tym roku debiutowało na pierwszym miejscu.Pozostałe premiery sprzedały się zgodnie z oczekiwaniami, a zatem źle lub tragicznie. Jak choćby(10,5 mln dolarów w weekend), które testuje dno wśród produkcji Sony Pictures Animation. Jest to dwudziesta premiera tego studia i tylko jedna z nich miała gorszy weekend otwarcia (- 9,8 mln dolarów). Trzeba jednak pamiętać, że film trafił do kin już we wtorek, więc po sześciu dniach ma na koncie 16,2 mln dolarów. Co jest trzecim najgorszym wynikiem SPA (po- 12,7 mln dolarów i- 14,2 mln).Nie jest to jednak wielkie zaskoczenie. Już wyniki pierwszej części świadczyły, że potencjał na sukces serii w Ameryce jest niewielki.miał czwarte najlepsze otwarcie wśród produkcji SPA, ale pobyt w kinach zakończył jako dziewiąty najbardziej kasowy tytuł studia. Tamtą animację uratowały rynki zewnętrzne, skąd pochodziło 70% wpływów. Czy podobnie będzie w przypadku sequela, tylko czas pokaże.nie powtórzy sukcesu, ale wynik otwarcia jest wciąż przyzwoity. Wpływy szacowane są na 9 milionów dolarów. To trzeci najlepszy weekendowy wynik wszystkich tytułów dystrybutora Entertainment Studios. Film nie był też szczególnie drogi (budżet podobno wyniósł 12 milionów dolarów). Jest więc szansa na skromny, ale jednak zysk.Ostatnią premierą, której udało się trafić do pierwszej dziesiątki, jest brytyjska komedia. Wydaje się, że Warner Bros. nie rozpoznało potencjału tkwiącego w tej produkcji inspirowanej muzyką Bruce'a Springsteena . Widzowie, którzy zdecydowali się na niego wybrać do kina, byli nim w większości zachwyceni. Problem jednak w tym, że mało kto postanowiło go obejrzeć. A wszystko przez nie tak dawny sukces komedii inspirowanej muzyką The Beatles. WB szacuje, żezarobił w pierwszy weekend 4,5 mln dolarów.Pierwsza dziesiątka wygląda następująco:Premierą, dla której nie starczyło miejsca w powyższym zestawieniu, jest. Film zarobił na otwarcie tylko 3,5 mln dolarów. Jest to najgorszy wynik spośród wszystkich tytułów United Artists Releasing (wspólnego projektu Annapurny i MGM). A jest to dystrybutor, który nie ma się czym w box offisie pochwalić. Jego największym kasowym sukcesem są bowiem(35,4 mln dolarów). Z drugiej strony, filmy Richarda Linklatera nigdy nie były kasowymi przebojami w Ameryce. Tylko w przypadku czterech z nich udało się przekroczyć 10 milionów dolarów wpływów.W środę Disney wprowadzi wyprodukowany dla Fox Searchlight horror. W piątek do kin trafią zaś: thriller sensacyjnyoraz skierowany do chrześcijańskiej widowni dramat