Box Office USA: Zwycięska "Civil War". "Ghostbusters" bez blamażu

niespodziewanie ponownie zostało numerem jeden weekendowego zestawienia. Film stracił co prawda 56% w porównaniu do wyniku otwarcia, ale przy słabych otwarciach nowości to nie było tak wielką przeszkodą. Co więcej, już terazścigając się z " Wszystko wszędzie naraz ", które zgarnęło ponad 77 milionów dolarów.potrzebowali 31 dni, ale w końcu osiągnęli granicę 100 milionów dolarów. Tym samym nie zostali pierwszym filmem w historii marki, który nie pokonał tej bariery. Jest to jedyna dobra wiadomość. Wygląda bowiem na to, że tylko drudzy " Pogromcy duchów " będą mieli gorszy końcowy wynik.Trzy duże nowości walczyły o widzów. Żadna nie zdołała przyciągnąć tłumów. Najlepiej poradziła sobie. Aktualne szacunki dają filmowi 10 milionów dolarów. To wynik lepszy od otwarć dwóch poprzednich wampirycznych produkcji: " Demeter: Przebudzenie zła " (6,5 mln dolarów) i " Renfield " (8 mln dolarów). Film ma całkiem niezłą ocenę w CinemaScore (B), co jedna za bardzo mu chyba nie pomoże. Guy Ritchie z kolei zachwyca widzów swoim nowym filmem (A- w CinemaScore). Problem w tym, że prawie nikt się na niego nie wybrał. Wynik otwarciato tylko 9 milionów dolarów. Jak na ostatnie osiągnięcia reżysera, jest to debiut zaskakująco dobry. Dla porównania przed rokiem " Gra Fortuny " w sumie zebrała w amerykańskich kinach 6,5 mln dolarów. Z kolei " Przymierze " na dzień dobry zarobiło 6,4 mln dolarów, a w sumie 16,9 mln.Nie udało się Sony zmobilizować fanów anime.jest najlepiej ocenianą dużą nowością (A w CinemaScore), ale wynik otwarcia to tylko 4,9 mln dolarów. Daleko mu do otwarć " Demon Slayera " i " Dragon Ball ", ale i tak daje to piąte miejsce wśród najbardziej kasowych tytułów CrunchyrollI na koniec warto zauważyć, że pomimo pojawienia się na platformach streamingowychzanotowała zaledwie 33-procentowy spadek wpływów.Na najbliższy piątek planowane są trzy duże nowości. Z okazji 45. rocznicy premiery do kin powróci. Amazon przetestuje box-office'ową siłę Zendayi filmem. Z kolei Lionsgate spróbuje ściągnąć do kin fanów chrześcijańskiej muzyki rozrywkowej wprowadzając, czyli historię rodziny Smallbone'ów, z której pochodzą członkowie zespołu King & Country.