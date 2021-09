Box office USA: znakomity trzeci weekend "Shang-Chi"

W miniony weekend Disney kolejny raz przekonał się, że rezygnacja z hybrydowej dystrybucji filmów na rzecz kin była mądrym posunięciem. Dwie produkcje studia - " Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni " oraz " Free Guy " - nie tylko zachowały najwyższe pozycje w amerykańskim box offisie, ale również zanotowały małe spadki popularności. Shang-Chi " zgubił zaledwie 37% widzów i zarobił 21,7 mln dolarów. Ze wszystkich filmowych premier, które debiutowały na ekranach we wrześniu, lepszym rezultatem z trzeciego weekendu wyświetlania może pochwalić się jedynie horror " To " (29.75 mln $) z 2017 roku. Warto jednak pamiętać, że ekranizacja powieści Stephena Kinga święciła triumfy w czasach przed pandemią koronawirusa. Już za tydzień " Shang-Chi " będzie mógł pochwalić się wyższymi zarobkami niż " Czarna Wdowa ", która zarobiła w amerykańskich kinach 183,2 mln dolarów.Powodów do zadowolenia nie ma za to wytwórnia Warner Bros. Dystrybuowany przez nią nowy film Clinta Eastwooda pt. " Cry Macho " zarobił na otwarcie zaledwie 4,51 mln. Dla porównania poprzednie dzieło legendy Hollywoodu, " Przemytnik " z 2018 roku, zgarnęło w pierwszy weekend 17,5 mln. dolarów. Tamten utwór zbierał jednak lepsze recenzje, a także nie był pokazywany jednocześnie w kinach i na serwisie streamingowym HBO Max.Dwie kolejne premiery tego weekendu poradziły sobie jeszcze gorzej. Film akcji " Copshop " w reżyserii Joe Carnahana ("Poziom mistrza", "Przetrwanie") zanotował przychód w wysokości 2,31 mln $ i zadebiutował na 6. pozycji box office'u. Z kolei dramat biograficzny " Oczy Tammy Faye " z Jessicą Chastain i Andrew Garfieldem zarobił na starcie zaledwie 670 tysięcy dolarów (9. miejsce).W sumie w miniony weekend widzowie z USA i Kanady zostawili w kasach kin 47,5 mln dolarów. To rezultat o 61% gorszy w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 roku. Jeśli jednak zestawimy go z wynikami box office'u z 2020 roku, okaże się, że nastąpił wzrost przychodów o 252%.W przyszły weekend o zawartość portfeli widzów powalczy nowe dzieło reżysera " Cudownego chłopaka " - musical " Drogi Evanie Hansenie ".