Bracia Jonas wracają na "Camp Rock"! Co wiemy o nowym filmie?

Nigdy nie jest za późno, by wrócić do znanej i lubianej produkcji. 15 lat po premierze filmu "Camp Rock 2: Wielki finał" Disney dał zielone światło trzeciej odsłonie cyklu. Na reżyserskim krześle zasiadła Veronica Rodriguez, która ma już doświadczenie w komediach familijnych ("The Slumber Party").
"Camp Rock 3" w drodze! Co wiemy o filmie?
W "Camp Rock 3
" bracia Joe
, Nick
i Kevin Jonasowie
powrócą jako Shane, Nate i Jason Grayowie. Demi Lovato
, która wcielała się w Mitchie Torres, ma pełnić obowiązki producentki wykonawczej. Ponownie spotkamy też Marię Canals-Barrerę
, która grała Connie, matkę bohaterki. W obsadzie zobaczymy również nowe twarze: Sherry Colę
(jako Lark), Malachiego Bartona
(jako Fletcha), Liamani Segurę
(jako Sage), Lumi Pollack
(jako Rosie), Caseya Trottera
(jako Cliffa), Brooklynn Pitts
(jako Callie), Avę Jean
(jako Madison) oraz debiutującego na ekranie Hudsona Stone'a
(jako Desiego). Stone
, młody muzyk i kompozytor, podzielił się informacją o swoim udziale w projekcie w mediach społecznościowych. Na Instagramie napisał: CAMP ROCK. Jestem zaszczycony, mogąc być częścią tego ikonicznego filmu. Szykujcie się!!!!!!!
Oryginalny post ze zdjęciami obsady możecie zobaczyć poniżej:
Z kolei na oficjalnym kanale Disney+ na platformie X pojawił się krótki reportaż z planu produkcji:
Akcja "Camp Rock 3
" ma się toczyć lata po wydarzeniach przedstawionych w drugiej części. Connect 3 traci support tuż przed wielką trasą koncertową. Bracia Gray wracają więc na tytułowy obóz w nadziei, że odkryją nową obiecującą gwiazdę. Uczestnicy zaciekle walczą o szansę zagrania przed swoimi idolami. Doprowadzi to do zawiązania nieoczekiwanych sojuszy i wystawienia na próbę przyjaźni.
Zobacz zwiastun filmu "Camp Rock 2: Wielki finał"
"Camp Rock 2: Wielki finał
" trafił na ekrany w 2010 roku, tj. dwa lata po premierze oryginalnej produkcji. Przypominamy jego zwiastun: