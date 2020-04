Bracia Russo zapraszają na wspólny seans "Avengers: Końca gry"

Getty Images © Albert L. Ortega

Od premiery hituminął już rok. Z tej okazji reżyserzy widowiska, bracia Anthony Joe Russo , szykują wspólne oglądanie filmu na Twitterze.Wydarzenie będzie miało miejsce dziś, 27 kwietnia, o 16:00 (Pacific Time) / 19:00 (Eastern Time). Według czasu Polskiego to 01:00 we wtorek 28 kwietnia - fani MCU będą musieli zatem uzbroić się w zapas kawy i zapałek do oczu (przypominamy, że film trwa trzy godziny).Bracia Russo ogłosili wydarzenie za pośrednictwem Instagrama:Komentowanie filmów na żywo to nowa internetowa moda, która ewidentnie spodobała się twórcom współpracującym z Marvelem. Parę tygodni temu Taika Waititi za pośrednictwem Instagrama komentował na żywo. Kto następny?