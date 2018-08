Brendan Fraser założycielem Doom Patrol

) dołączył do obsady komiksowego serialu. Przypadła mu w udziale rola Robotmana. Będzie dzielił się tą postacią z Rileyem Shanahanem Robotman to superbohater ze stajni DC Comics wymyślony przez Arnolda Drake'a i Brunona Premianiego. Jest jednym z założycieli Doom Patrol i jedynym członkiem, który pojawił się we wszystkich komiksowych wersjach ekipy. Zanim powstał Robotman, był Cliff Steele - kierowca rajdowy. Po tragicznym wypadku, jego ciało zostało tak zniszczone, że groziła mu śmierć. Wtedy to dr Niles Caulder wyciął nieuszkodzony mózg Cliffa i umieścił go w mechanicznym ciele. Tak narodził się Robotman. Fraser użyczy głosu bohaterowi i zobaczymy go w retrospekcjach jako Cliffa Steele'a. Shanahan zapewni ciało Robotmanowi.to serial powstający na zlecenie rodzącej się właśnie platformy DC Universe. Obok Robotmana zobaczymy w nim: Cyborga ( Joivan Wade ), Cauldera, Negative Mana, Elasti-Woman ( April Bowlby ) i Crazy Jane ( Diane Guerrero ). Producentem jest Greg Berlanti odpowiadający również za serialowe uniwersum Arrowverse.