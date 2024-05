Hot Alert: Anya Taylor-Joy i Chris Evans u twórcy "Atheny"

Tajemnicze proroctwo i dobroczynna gala. Co wiemy o "Sacrifice"?

Getty Images © Brendon Thorne



Anya Taylor-Joy, która aktualnie promuje widowisko "Furiosa: Saga Mad Max"

, która aktualnie promuje widowisko

Getty Images © Cindy Ord



Getty Images © Mike Coppola



Salma Hayek Pinault, która wystąpiła w widowisku Marvela "Eternals"

, która wystąpiła w widowisku

Getty Images © Jeff Kravitz



Brendan Fraser - zdobywca Oscara za rolę w filmie "Wieloryb"

- zdobywca Oscara za rolę w filmie

Zwiastun filmu "Athena"

będzie satyrą, którą wyreżyseruje, autor wyróżnionego na festiwalu w Wenecji filmu. Jest również współautorem fabuły. W pracach nad scenariuszem wspomagał go Will Arbery, zdobywca nagrody gildii scenarzystów za serial "Sukcesja".Szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiemy jedynie tyle, że akcjabędzie się rozgrywać podczas gali charytatywnej pełnej bogatych i wpływowych ludzi. W pewnym momencie imprezę przerywa wtargnięcie brutalnej grupy radykałów, którzy mają mistyczną misję realizacji tajemniczego proroctwa.W imponującej obsadzie znaleźli się:Zdjęcia do filmu powinny ruszyć we wrześniu.