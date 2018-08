Britton i McDermott wracają do "American Horror Story"

Nie ma niespodzianki. The Wrap potwierdza to, czego spodziewała się większość fanów Dylan McDermott , gwiazdy pierwszego sezonu, powrócą w najnowszej odsłonie cyklu noszącej podtytułIch udział wydawał się oczywisty, ponieważbędzie crossoverem pierwszego i trzeciego sezonu. Dodatkowo już wcześniej zapowiedziano, że w ósmej odsłonie cyklu pojawi się Taissa Farmiga , która w pierwszym sezonie grała córkę pary głównych bohaterów.Dla Britton będzie to pierwszy powrót do McDermott pojawił się w drugim sezonie, w którym zagrał inną postać.