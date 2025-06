Bruce Lee i Jackie Chan odświeżeni przez AI? Chińczycy inwestują w wielki filmowy program

AI zrekonstruuje klasyczne filmy kung-fu?

"Wejście smoka" – zwiastun filmu

"Kung Fu Film Heritage Project" został opracowany przez chińskie wytwórnie filmowe, działające we współpracy z China Film Foundation. Jego zadaniem będzie odrestaurowanie na szeroką skalę 100 dzieł sztuki filmowej z Chin oraz Hongkongu; nie tylko tych zapomnianych, ale i dobrze znanych. Według dziennikarzy na liście tytułów do rekonstrukcji znajdują się bowiem również absolutne klasyki: " Wejście smoka ", " Wielki szef ", " Dawno temu w Chinach " czy " Pijany mistrz ". W pierwszej kolejności sztuczna inteligencja zajmie się dziesięcioma z nich. Planowany budżet tej pierwszej fazy programu wynosi 13,9 milionów dolarów.– powiedział portalowi Variety Zhang Qilin, przewodniczący China Film Foundation.Przy okazji imponującego projektu, firma Quantum Animation przedstawiła światu też "A Better Tomorrow: Cyber Border" – pierwszą kinową animację w pełni stworzoną narzędziami sztucznej inteligencji. W przypadku tego filmu AI odpowiadało za każdy proces produkcyjny – od scenariusza i modeli, po animację i renderowanie. Animacja była futurystyczną wariacją na temat klasycznego filmu Johna Woo Byle do jutra ".– powiedział producent filmu Zhang Qing.