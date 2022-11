Bruce Lee umarł, bo pił za dużo wody?

Jak umarł Bruce Lee? - teoria autorów tekstu z Clinical Kidney Journal

Bruce Lee - najbardziej szalone teorie śmierci

Chociaż od śmierci legendy sztuk walki i kina, Bruce'a Lee , minęło już 50 lat, przyczyna zgonu wciąż pozostaje zagadką. Powszechnie przyjętą wersją jest śmierć na skutek obrzęku mózgu spowodowanego przyjęciem zbyt dużej ilości środków przeciwbólowych. Specjaliści od chorób nerek z Hiszpanii mają jednak inną teorię.Bazując na wynikach sekcji zwłok przeprowadzonej po śmierci gwiazdora w dniu 20 lipca 1973 roku, hiszpańscy naukowcy ustalili, że 32-letni Lee mógł umrzeć wskutek hiponatremii, czyli niedoboru sodu w organizmie. Zwiększająca pragnienie marihuana, wyniszczający nerki alkohol, oraz środki na ból i na uspokojenie miały sprawić, że organizm nie był w stanie wydalać ogromnych ilości wody, przyjmowanej przez aktora. "Zachwianie homeostazą wodno-elektroliotową mogło doprowadzić do hipnotraemii oraz obrzęku mózgu, co w konsekwencji doprowadziło do śmierci".Autorzy studium są zdania, że przy podobnej przypadłości nawet człowiek prowadzący zdrowy tryb życia może umrzeć na skutek przyjęcia zbyt dużej ilości płynów, zaś w przyadku Bruce'a Lee ryzyko to było zwiększone wielokrotnie.Śmierć Lee od dekad jest przedmiotem niezliczonych teorii - nie tylko medycznych. Wśród najpopularniejszych jest ta o zamachu zleconym przez Triadę (za pobicie syna jednego z jej bossów), mściwej kochance, nie mniej mściwym partnerze biznesowym, Raymondzie Chow, starożytnej klątwie, a także tajemnej chińskiej technice zwanej "Dotykiem Śmierci" - w tym przypadku będącej karą za podzielenie się ze światem tajemnicami autorskiego Jeet Kune Do. O tym popkulturowym szaleństwie możecie dowiedzieć się więcej z dokumentu " Bruce Lee - to ja ":Jedyne, co wiemy, to że Lee spędził ostatni dzień swojego życia w Hong Kongu, pracując nad " Grą śmierci " - filmem, w którym mogliśmy zobaczyć go w ikonicznym, czarno-żółtym kombinezonie. Razem z Chow i aktorką Betty Ting Pei przerabiali scenariusz w domu tej ostatniej. Wieczorem aktora rozbolała głowa, zaś Ting dała mu środek przeciwbólowy zawierający aspirynę i meprobamat. Świadomy Lee udał się na drzemkę, z której - mimo prób reanimacji na miejscu - już się nie obudził. Wezwana błyskawicznie karetka przewiozła go do szpitala Królowej Elżbiety, jednak zgon stwierdzono już w momencie przybycia na miejsce.