"Modern Warfare III" ze zmianami w matchmakingu

Czynniki decydujące przy dobieraniu graczy

Jeśli chodzi o matchmaking w grach FPS, niewiele firm może równać się z doświadczeniem Activision. Firma nieustannie pracuje nad doskonaleniem systemu dobierania graczy. Lata testów i uczenia się na błędach przyczyniają się do wprowadzania nowych ulepszeń i opcji, które mają na celu polepszenie jakości doświadczeń graczy. Jakie więc usprawnienia zostały tym razem wprowadzone?Za każdym razem, gdy gracz rozpoczyna dobieranie graczy w trybie multiplayer, proces musi uwzględnić konkretne czynniki, aby znaleźć innych graczy (wszystkie są również analizowane) i szybko stworzyć stabilne i konkurencyjne lobby.1. Jakość połączenia sieciowego2. Czas na dopasowanie3. Oraz te dodatkowe aspekty:- Różnorodność Playlist: Większa liczba dostępnych playlist umożliwia graczom wybór preferowanego trybu gry.- Ostatnie Mapy i Tryby: System uwzględnia mapy i tryby, w których gracz ostatnio uczestniczył.- Umiejętności i Wyniki: Wpływają one na dobieranie graczy o podobnym poziomie umiejętności.- Urządzenie: Typ kontrolera oraz platforma na której gracz gra.- Czat Głosowy: Włączony lub wyłączony czat głosowy również ma znaczenie w doborze graczy.Zmiany w systemie matchmakingu w najnowszej odsłonie Call of Duty są dowodem na to, że Activision słucha swoich graczy i stara się nieustannie poprawiać ich doświadczenia. Od jakości połączenia, przez szybkość dobierania graczy, aż po uwzględnianie indywidualnych preferencji – wszystkie te elementy przyczyniają się do tworzenia lepszej, bardziej spersonalizowanej rozgrywki.