„Call of Duty Modern Warfare III” beta – wszystko co musisz wiedzieć

Czy jesteście gotowi, by zagrać w betę „ Call of Duty: Modern Warfare III ”? Niezależnie od tego czy jesteście zupełnie nowymi graczami szukającymi dynamicznej i pełnej akcji rozgrywki sieciowej, czy weteranami serii Call of Duty przygotowującymi się na powrót klasycznych map trybu Multiplayer, opublikowany w nocy artykuł na oficjalnym blogu gry zawiera wszelkie niezbędne informacje, dzięki którym będziecie mogli dobrze przygotować się do sieciowych starć w rozpoczynającej się dziś becie „ Call of Duty: Modern Warfare III ”.Beta „ Modern Warfare III ” odbywać się będzie w trakcie dwóch weekendów z nowymi mapami i trybami rozgrywki odblokowywanymi w trakcie jej trwania. Mapy trybu multiplayer będą znajome dla każdego, kto grał w „ Call of Duty: Modern Warfare 2 ” z 2009 roku, ale jednocześnie zawierać będą najnowsze techniczne usprawnienia oraz przystosowane będą do mechanik poruszania się znanych ze współczesnych gier, dzięki czemu rozgrywka na nich dostarczy zupełnie nowych wrażeń.Ponadto w czwartek, 5 października, na odbywającym się wydarzeniu Call of Duty: Next studio Sledgehammer Games, przedstawiciele Treyarch oraz Raven Software ujawnili nowe informacje związane z „ Call of Duty: Modern Warfare III ”, trybem Zombies oraz Call of Duty: Warzone.W oczekiwaniu na 10 listopada i premierę „ Call of Duty: Modern Warfare III ” w trakcie wydarzenia Call of Duty: Next ujawniono mnóstwo informacji na temat nadchodzącej zawartości jaka znajdzie się we wspomnianych powyżej trybach i grach. Oglądający wydarzenie mieli możliwość dokładnego zapoznania się z trybem Multiplayer oraz Zombies, by następnie dowiedzieć się więcej na temat nowej zawartości w Call of Duty: Warzone oraz nadchodzącym Call of Duty: Warzone Mobile. Była to doskonała okazja do świętowania 20lecia Call of Duty!Następnie, po zakończeniu Call of Duty: Next, wojskowe drużyny esportowe z USA, Wielkiej Brytanii oraz Kanady połączyły swoje siły z najlepszymi streamerami Call of Duty, by rywalizować o puchar Call Of Duty Endowment Bowl IV, a zwycięska drużyna poza zdobyciem wspomnianego pucharu otrzymała też możliwość oficjalnego przechwalania się swoim zwycięstwem w imieniu całego ramienia sił zbrojnych, w którym służą.