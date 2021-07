CO OBEJRZEĆ W WEEKEND: "Kruk", "Rojst '97", "Anna Boleyn"

CO OBEJRZEĆ W WEEKEND

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

W ostatnich dniach na platformach VOD pojawiło się tyle ciekawych propozycji, że na poważnie rozważamy zaszycie się w domu na cały weekend i oglądanie jednej premiery za drugą.Od dziś można na przykład poznać na Canal+ dalsze losy inspektora Adama Kruka w drugim sezonie serialu " Kruk " zatytułowanym " Kruk. Czorny woron nie śpi ". Na Netfliksie zadebiutowały już drugi sezon " Rojsta " – " Rojst '97 " oraz ostatni sezon " Atypowego ". A na HBO GO trafiły trzy odcinki specjalne " Ricka i Morty'ego ".Uf. A to wciąż nie wszystko. Pełną listę naszych prozpocyji na weekend znajdziecie poniżej.do obejrzenia na: Canal+Na Podlasiu trwa wojna mafii o kontrolę nad biznesem tytoniowym. Policja organizuje nalot na dziuplę lokalnego gangu. Adam Kruk ( Michał Żurawski ) w drodze na akcję poznaje intrygującą, bardzo pewną siebie policjantkę Justynę ( Magdalena Koleśnik ). Gdy chwilę później kobieta znajduje się w niebezpieczeństwie, to on ratuje jej życie. Ich więź zacieśnia się. Porozumienia nie potrafi jednak znaleźć z komisarzem Kołeckim ( Leszek Lichota ), który do tej pory prowadził śledztwo dotyczące mafijnych interesów. Niechęć i napięcie na komendzie rośnie. Jednocześnie targany nieprzepracowaną przeszłością Kruk desperacko szuka pomocy u starej Szeptuchy, podlaskiej znachorki, lekarki skołatanych dusz. Nękające go od narodzin syna Maksa niekontrolowane problemy z agresją sprawiają, że jego życie staje się nieznośne. Równolegle bezpieczeństwo jego bliskich staje się zagrożone, gdy Kruk wchodzi na ścieżkę mafijnych powiązań.do obejrzenia na: Netflix"Powódź stulecia” nawiedziła południowy zachód Polski latem 1997 roku. W mieście pękają wały i nieokiełznany żywioł zalewa część miasta oraz las na Grontach. Woda odsłania przy tym zakopane w lesie ludzkie szczątki oraz ciało nastoletniego chłopca, który uznany zostaje za przypadkową ofiarę powodzi. Te dwa, tylko pozornie niezwiązane ze sobą, wydarzenia odkrywają serię tajemnic w mieście. Gronty to teraz miejsce zbrodni, której rozwiązaniem zajmie się Anna Jass ( Magdalena Różczka ) – bezkompromisowa policjantka z Warszawy – oraz miejscowy inspektor Adam Mika ( Łukasz Simlat ). W międzyczasie do miasta wraca Piotr Zarzycki (Dawid Ogrodnik), aby zostać nowym redaktorem naczelnym "Kuriera".3 odcinki specjalnedo obejrzenia na: HBO GO Rick i Morty " to wielokrotnie nagradzany animowany serial komediowy śledzący losy socjopatycznego i genialnego naukowca, który wciąga swojego nieśmiałego wnuka w szalenie niebezpieczne przygody w całym wszechświecie. Rick Sanchez mieszka z rodziną swojej córki Beth i nieustannie zabiera ją, swojego zięcia Jerry’ego, wnuczkę Summer i wnuka Morty'ego na międzygalaktyczne eskapady.do obejrzenia na: Canal+Anna Boleyn – jedna z najgłośniejszych postaci w historii Anglii, sportretowana w przełamującym granice serialu kostiumowym. Anglia, rok 1536. To ostatnie miesiące życia Anny Boleyn, królowej Anglii, drugiej żony Henryka VIII Tudora. Serial śledzi wydarzenia prowadzące do jej egzekucji pod zarzutem zdrady. W postępowej produkcji, wytyczającej nowe standardy w kwestii historycznych widowisk, rolę białej monarchini odgrywa czarnoskóra aktorka Jodie Turner-Smith , znana m.in. z filmu " Queen i Slim ". Plotkara " (reboot)do obejrzenia na: HBO GONowa odświeżona wersja cieszącej się olbrzymią popularnością " Plotkary ". W rolach dzieciaków z prywatnej szkoły na Manhatannie zupełnie nowi aktorzy. Twórcy zapowiedzieli też, że ta odsłona skupi się na social mediach i ich wpływie na życie bohaterów.do obejrzenia na: TVP VODNathalie uczy filozofii w szkole średniej w Paryżu. Z pasją wykonuje swoją pracę, a szczególną przyjemność sprawia jej przekazywanie uczniom zamiłowania do myślenia. Jako zamężna kobieta z dwójką dzieci dzieli swój czas między rodzinę, byłych uczniów i zaborczą matkę. Pewnego dnia mąż oświadcza, że zostawia ją dla innej kobiety. Mierząc się z tą narzuconą jej wolnością, Nathalie musi na nowo ułożyć swoje życie.sezon 4.do obejrzenia na: NetflixOstatni sezon serialu opowiada dalsze losy Sama – chłopaka ze spektrum autyzmu, który szuka miłości i niezależności. W głównej roli powraca Keir Gilchrist , a także: Jennifer Jason Leigh sezon 3.do obejrzenia na: NetflixSerial opowiada o perypetiach pewnej pielęgniarki, która przeprowadza się z dużego miasta na kalifornijską prowincję. Tu poznaje miłość życia. W trzecim sezonie jej ralacja z Jackiem będzie się pogłębiała, a ponadto widzowie poznają zagadkę tajemniczej strzelaniny. Twórcy zapowiedzieli też, że sezon zakończy się aresztowaniem.do obejrzenia na: TVP VOD, Ipla, vod.pl Łowcy miodu " są pierwszym polskim pełnometrażowym, wysokobudżetowym filmem przyrodniczym, który wykorzystuje najnowsze zdobycze techniki do ukazania życia pszczół. Dokument Krystiana Matyska pełni również ważną funkcję edukacyjną i interwencyjną: analizuje niebezpieczeństwa, jakie grożą ludzkiej cywilizacji z powodu masowego ginięcia rodzin pszczelich. Razem z aktorką Magdaleną Popławską podążamy poprzez Europę i Azję w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest uratowanie pszczół przed zagładą?do obejrzenia na: Canal+Niegdyś nastoletnia gwiazda muzyki pop, a później bardzo popularna brytyjska aktorka telewizyjna Billie Piper tym razem jest także współkreatorką i współproducentką serialu, który opowiada o… popularnej telewizyjnej aktorce, która niegdyś była gwiazdką pop. W ośmioodcinkowej opowieści widzimy, jak grana przez Billie Suzie Pickles radzi sobie z potężnym kryzysem swej kariery, wywołanym wypłynięciem z jej zhakowanego telefonu kompromitujących materiałów. Problemy osobiste, zawodowe, psychiczne – nic nie zostaje jej oszczędzone. Każde rozwiązanie powoduje kolejne kłopoty, a lista osób, na które można liczyć, wciąż się kurczy.Wakacyjny przegląd na VOD Pięć Smaków w DomuOd 8 lipca do 1 września na platformie Pięciu Smaków można oglądać filmy przenoszące na odległe azjatyckie szlaki. W programie – dzieła uznanych mistrzów, takich jak legendarny twórca kina akcji Johnnie To , autor unikalnych buddyjskich fabuł Khyentse Norbu czy operator i reżyser Chung Mong-hong . Repertuar znjadziecie TUTAJ